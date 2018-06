Laufenburg Die neuen Gesichter für Tourismus und Kultur in Laufenburg

Die neuen Gesichter für Tourismus und Kultur in Laufenburg

Seit dem Jahreswechsel arbeiten Celina Eckert und Julia Baumgartner in der Abteilung für Tourismus und Kultur zusammen. Sie stellten sich und ihre Arbeit am Montag im Gemeinderat vor.

Celina Eckert und Julia Baumgartner stellten am Montag im Gemeinderat Laufenburg sich selbst und ihre Arbeit in der Tourismus- und Kulturabteilung des Rathauses vor. Baumgartner ist dort seit Dezember für den Bereich Fremdenverkehr zuständig, Eckert leitet die Abteilung und kümmert sich schwerpunktmäßig um den Bereich Kultur. Raphaela Krüger vervollständigt das Team in der Hauptstraße 26 und ist für das Amtsblatt zuständig.

Der Gemeinderat könne nicht erwarten, dass Eckert bereits eine neue Tourismus- und Kulturstrategie vorstelle, betonte einleitend Bürgermeister Ulrich Krieger. Sie werde sicherlich ein Jahr benötigen, um die ganze Bandbreite ihrer Arbeit kennenzulernen. Stadträtin Maria-Theresia Rist (CDU) erklärte, beide hätten "eine schwierige Einarbeitungsphase gehabt". Sie meinte damit, dass die beiden vormaligen Mitarbeiterinnen, Brigitte Chymo und Gabriele Meisel, fast zeitgleich die Abteilung verlassen hätten und deshalb keine übliche Übergabe der Geschäfte möglich war.

Die im Juli 2017 mit ihrer Familie nach Laufenburg gezogene Kultur- und Sprachwissenschaftlerin Celina Eckert arbeitet auf einer 50-Prozent-Stelle als Tourismus- und Kulturbeauftragte. Aktuell sei sie mit den Kulturtagen Fließende Grenzen, mit der Kulturnacht und bereits der Planung der Veranstaltungen 2019 befasst, erklärte sie im Gemeinderat. Die aus Laufenburg stammende und auf der Stadtverwaltung ausgebildete Julia Baumgartner gestaltet neben der Tagesarbeit im Torusismusbereich im Augenblick die kommunale Homepage neu und bereitet den Slow-up vor.

Stadtrat Jürgen Weber (Grüne) erkundigte sich nach der Zusammenarbeit mit dem Schweizer Laufenburg. Bürgermeister Krieger verwies darauf, dass gleichzeitig mit dem personellen Umbruch bei der Kultur- und Tourismusarbeit rechts des Rheins es auf der anderen Seite des Flusses einen organisatorischen Neustart gegeben habe. Zum Jahresbeginn sei in Laufenburg/CH die Verantwortung vom vormaligen Verkehrsverein auf die Stadt übergegangen. Es gebe dort nun eine ähnliche Struktur wie im badischen Laufenburg, was die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg vereinfache, sagte Krieger.