Die am Donnerstag in Luttingen bei einem Autounfall verunglückte hochschwangere Frau ist wohlauf, ebenso der Fahrer des Autos und das mitreisende Kleinkind. Bei der Frau seien bislang keine Verletzungen diagnostiziert worden, erklärte die Polizei auf Anfrage unserer Zeitung. Sie sei aber aus Gründen der Vorsorge für sie und das Ungeborene stationär in einem Krankenhaus in Freiburg aufgenommen worden. Das im Auto mitfahrende Kind sei noch für 48 Stunden zur Beobachtung in einer Kinderklinik. Auch bei ihm seien bislang keine Verletzungen festgestellt worden, ebenso beim Fahrer des Autos.

Das mit den dreien besetzte Auto war am Donnerstagnachmittag vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der Ortsdurchfahrt Luttingen von der Straße abgekommen und gegen einen Hauseingang gefahren. Bei der Hochschwangeren sei die Geburt des Kindes nicht unmittelbar bevorgestanden, so die Polizei. Auch unsere Zeitung hatte zuerst berichtet, dass der Unfall auf dem Weg zum Kreißsaal geschehen sei.