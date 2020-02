Normalerweise steht das Auto immer vor der Laufenbrücke. Zwar herrscht da absolutes Halteverbot. Denn die Feuerwehr würde hier gern ihre Fahrzeuge rangieren und abstellen, falls es im Städtle mal brennen oder aus irgendeinem anderen Grund schnelle Hilfe notwendig sein sollte. Aber das scheint die Frau, der das Auto gehört, nicht weiter zu stören. Sommers wie winters stellt sie ihren Wagen an immer der gleichen Stelle unter dem Verbotsschild ab.

Keiner weiß, was die Frau tut, nachdem sie ihr Auto im Halteverbot vor der Laufenbrücke geparkt hat. Ob sie auf der Codman-Anlage spazieren geht. Ob sie sich beim Frisör die Haare legen lässt. Ob sie irgendwo zu Abend isst. Auf jeden Fall steigt sie, wenn sie fertig ist, mit was auch immer in Laufenburg, wieder in ihr Auto und fährt aus dem Halteverbot zurück nach Hause auf den Wald.

Eines steht seit diesem Donnerstag fest: Auf keinen Fall geht die Frau in Laufenburg zum Tschättern, wenn sie ihr Auto im Halteverbot vor der Laufenbrücke abgestellt hat. Denn als sie am Abend des Ersten Faißen gerade aus dem Halteverbot wieder nach Hause fahren wollte, kam ihr die Tschättermusik entgegen.

Die Frau hatte wohl noch nie in ihrem Leben eine Tschättermusik gesehen. Denn als ihr die Tschättermusik entgegenkam, fuhr sie – möglicherweise vor Schreck – mit ihrem Auto weder nach vorn auf den freien Parkplatz, noch zurück ins vertraute Halteverbot. Sie blieb stattdessen mit ihrem Auto einfach da, wo sie grad war. Im Gänsemarsch musste die Tschättermusik um das quer auf der Straße stehende Auto herummarschieren, zurück Richtung Waldtor. Vorsichtig folgte die Frau im Auto. Als die Tschättermusik im Torbogen verschwand, fuhr sie ihr langsam hinterher. Möglicherweise hoffte die Frau, dass der Spuk jetzt bald vorüber sein würde. Weit gefehlt! Denn wie so eine Tschättermusik eben mal ist, machte sie auf dem Rathausplatz wieder kehrt und marschierte zurück ins Waldtor.

Da standen beide nun und blickten sich an: die Tschättermusik und die Frau im Auto. Wahrscheinlich nur, weil eine Tschättermusik keinen Rückwärtsgang eingebaut hat, bewegte schließlich doch die Frau ihr Auto retour wieder aus dem Tor hinaus. Die Tschättermusik im Tor tschätterte, was Trommeln und Tschätteriisen hergaben, gab noch eine Zugabe. Und dann war‘s fertig.

Hoffentlich hat die Frau an diesem Abend verstanden, dass in Laufenburg die Tschättermusik immer Vorfahrt hat. Und zwar morgens, nachmittags und abends am Ersten, Zweiten und am Dritten Faißen. Und natürlich auch am Fasnachtsdienstag. Was sie aber leider wohl nie lernen wird, ist die Sache mit dem Halteverbot vor der Brücke.