Die Stadt Laufenburg hat in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Waldshut den Vleielbach im Bereich der Himmelreichstraße in Laufenburg ausbaggern lassen. Damit soll die Hochwassergefahr in diesem Bereich erheblich verringert werden.

Der Name Der Vleielbach stellt den untersten Abschnitt der Rotzler Wühre dar. Er wird auch Vleilbach oder Bleielbach genannt. Wahrscheinlich erinnert der Name an die Laufenburger Eisenindustrie des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Blaien, Bläjen oder Pleugen wurden die Blasbälge der Schmelzöfen genannt, in denen das im Fricktal gewonnene Eisenerz verhüttet wurde. Die Blasbälge befanden sich meist an Bächen und wurden mit Wasserrädern betrieben. Der rechtsrheinische Teil Laufenburgs war ab dem zwölften Jahrhundert eines der Zentren der frühen Eisenindustrie. Der letzte Laufenburger Schmelzofen stellte 1794 seinen Betrieb ein.

Die Pflegemaßnahme zog sich ungewöhnlich lange vom Frühjahr bis zum September hin. Der Grund: Die Maßnahmen mussten in unterschiedlichen Zeitfenstern erledigt werden, da sowohl die winterlichen Fischschonzeiten wie die Schonzeit für Gehölze im Sommerhalbjahr berücksichtigt werden musste.

Die Gefahr durch den Biber, der im Februar 2016 den Vleielbach mit seinem Damm anstaute und der wegen des Naturschutzes nicht ohne weiteres vertrieben werden konnte, besteht nicht mehr. Bild: Archiv Reinhard Herbrig

Wie Ramona Bartsch vom Bauamt Laufenburg auf Anfrage mitteilte, entfernten die Technischen Betriebe Laufenburg bereits im Frühjahr 2019 im Zuge der Gewässerpflege Schilf und setzten die Bäume auf Stock. Das Sediment im Bereich des Brückenbauwerks an der Gewerbestraße wurde, nachdem hierfür die erforderlichen Genehmigungen vom Landratsamt Waldshut und Regierungspräsidium Freiburg vorlagen, dann in einem zweiten Schritt im September dieses Jahres entfernt. Zum Einsatz kam dabei auch ein Saugbagger.

Vorher war in dem Gewässerabschnitt mit einer Elektrobefischung der Fischbestand gerettet worden. Der Fischbestand, der unter anderem aus 22 Bachforellen bestand, wurde laut Stadtverwaltung ordnungsgemäß von dem hinzugezogenen Gewässerbiologen in einen anderen Bachabschnitt umgesetzt.

Bei Regen ruhig schlafen

In der Vergangenheit war es am Vleielbach wiederholt zu einem gefährlichen Anstieg des Gewässerpegels gekommen. Die Gefahr des Hochwassers wurde nun für die umliegenden Gewerbebetriebe laut Stadtverwaltung gebannt. „Ich kann nun besser schlafen, weil ich nicht immer bei Regen daran denken muss, dass der Bach überlaufen und meinen Gewerbebetrieb beschädigen könnte“, erklärte Robert Schwander. Er betreibt an der dem Vleielbach gegenüberliegenden Seite der Himmelreichstraße eine Lackierwerkstatt.

In der Vergangenheit kam es am Vleilbach wiederholt zu einem gefährlichen Anstieg des Gewässerpegels. Bild: Robert Schwander

Zwischenzeitlich hatten Biber 2015/16 den Vleielbach mit einem Damm aufgestaut und die Überschwemmungsgefahr an der Himmelreichstraße sogar noch vergrößert. Weil die Tiere unter Naturschutz stehen, konnte der Bach längere Zeit nicht ausgebaggert werden. Schließlich wurde in Absprache mit der Biberbeauftragten des Landkreises der Damm entfernt. Zuletzt befanden sich im Vleielbach keine Biber mehr, ob sie weitergewandert sind oder beim Umherstreifen von Autos überfahren wurden (die L 154 und die A98/B 34 befinden sich unweit des Vleielbachs) ist nicht klar.

Die Gefahr von Überschwemmungen soll nun gebannt sein. Bild: Reinhard Herbrig

Vor allem Bernhard Gerteis, der ehemalige Luttinger Ortsvorsteher und Laufenburger Stadtrat, hatte vor seinem Rücktritt im November 2018 immer wieder das Ausbaggern des Vleielbachs verlangt. Wie er erklärte, habe der Vleielbach ursprünglich im Bereich Eggbach und Mühlbach direkt nach Luttingen geführt. Er sei dann zum großen Teil als Hochwasser-Entlastungsgraben entlang der Himmelreichstraße geführt worden.