Laufenburg Die Salmwochen in Laufenburg bieten Kulinarisches rund um den Fisch

Die 19. Salmwochen starten am Samstag, 3. März. Lachsmenüs und Begleitprogramm erwarten die Gäste.

Die Laufenburger Salmwochen sind eine Erfolgsgeschichte schlechthin. Seit nunmehr fast 20 Jahren sind die Laufenburger Wirte beidseits des Rheins in jedem Frühjahr zur Stelle und laden zu den grenzüberschreitenden Salmwochen ein. Termin für die Salmwochen 2018 ist von 3. bis 30. März. Auch wenn die mittlerweile 19. Salmwochen vor der Tür stehen, haben die Gastronomen noch immer neue Rezepte und kulinarische Ideen auf Lager. Dies schreibt das Tourismus- und Kulturamt in einer Pressemitteilung.

Mit „Brutsches Rebstock“ und dem Café-Restaurant „Schlössle“ im deutschen Laufenburg, dem Gasthaus „Engel“ und Gasthof „Kranz“ in Luttingen sowie dem Café „Maier“ und dem „Kafi Mokka“ sind 2018 fünf Betriebe mit von der Partie. Im traditionellen Rahmenprogramm fehlen weder Konzert noch Flammlachs der Salmfänger noch eine Premiere. Zum ersten Mal geht es nach einem Stadtrundgang auf den Spuren des Lachses im Anschluss mit dem Schiff hinaus auf den Rhein und zum Apéro mit dem Kafi Mokka. Termin für die Tour „Lachs im Fluss mit Genuss“ sind die Sonntage während der Salmwochen, also der 4., 11., 18. und 25. März. Die Tour dauert circa zwei Stunden. Treffpunkt ist beim „Kafi Mokka“ am Laufenplatz im schweizerischen Laufenburg. Mit einem Stadtführer geht es auf Tour und aufs Schiff.

Darf es ein Forellen-Lachs-Tartar auf Graupenpuffer oder eine Zwiebel-Lachs-Wähe sein? Beide Lachspezialitäten stehen für eine Vielzahl von köstlichen Lachsgerichten, die von den Salmwirten während der Salmwochen angeboten werden. Einige der Betriebe laden außerdem zu speziellen Veranstaltungen ein.

Brutsches Rebstock serviert am Sonntag, 18. März, Salm und Wein in vier Gängen. Start ist zur Mittagszeit. Mit von der Partie ist ein Sommelier, der die passenden Weine kredenzt. Ebenfalls am Sonntag, 18. März, sind die Salmfänger ab 12.30 Uhr vor dem Rathaus auf badischer Seite aktiv. Die Salmfänger brutzeln ihren köstlichen Flammlachs und nehmen, zum Beispiel beim Netzknüpfen, auch gerne mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit.

Eine Woche später, am Samstag, 24. März, verwöhnt das Gasthaus „Engel“ in Luttingen mit einem Fünf-Gang-Salm-Menü und Sonntag, 25. März, lädt das Café-Restaurant „Schlössle“ hoch über dem Rhein zu einem köstlichen Salmbrunch ein.

Partner der Salmwirte sind wie immer die Tourist-Info (CH) und das Tourismus- und Kulturamt (D). Beide geben Auskünfte zu den Salmwochen, wie auch zu zwei weiteren Veranstaltungen, die das Rahmenprogramm abrunden. Am Sonntag, 4. März, 20 Uhr, gastiert im Rahmen der ebenfalls grenzüberschreitenden Kulturorganisation „die Brücke“ das Erzähltheater mit Ferruccio Cainero im Schlössle und sinniert über die Zeit, die Vergänglichkeit und die Lust am Leben. Viel zu erzählen hat auch der Altstadt-Nachtführer, der am Samstag, 10. März, ab 19.30 Uhr vom Parkplatz Burgmatt/CH aus auf Tour geht. Zu einigen der Veranstaltungen sind Anmeldungen erforderlich. Mehr Infos wie Preise und Kontaktdaten im Internet (www.grenzenlos-geniessen).