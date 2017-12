Bad Säckingen Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter sorgt sich um Arbeitsplätze

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter fordert eine Jobgarantie für die Belegschaft des Unternehmens H.C. Starck in Laufenburg.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter fordert im Zusammenhang mit der Übernahme der H.C. Starck Pulver-Sparte durch den schwedischen Metallpulver-Produzenten Höganäs eine langfristige Jobgarantie für die gesamte Belegschaft der Werke in Laufenburg und Rhina. „Das wäre ein wichtiges Signal für das Interesse an der Weiterentwicklung des Standorts und für den Erhalt der Arbeitsplätze“, schreibt Schwarzelühr-Sutter in einer Pressemitteilung. Eine für die Beschäftigten so weitreichende Entscheidung einen Tag vor Weihnachten bekannt zu geben, mache allerdings grundsätzlich skeptisch. „Eine böse Überraschung wie 2011 mit dem finnischen Investor UPM bei der Papierfabrik in Albbruck darf sich auf gar keinen Fall wiederholen“, bekräftigte die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Lauchringen.

Das Unternehmen H.C. Strack hat angekündigt, die Pulver-Division an den strategischen Investor Höganäs aus Schweden zu veräußern. Die Surface Technology & Ceramic Powders Division, die an den Standorten Laufenburg 260 und in Goslar 110 Mitarbeiter beschäftigt, wurde erst 2016 aus dem Gesamtkonzern herausgelöst und als eigenständige Gesellschaft geführt. Der Abschluss des Verkaufs ist in der ersten Jahreshälfte 2018 geplant.