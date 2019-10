von Melanie Dramac

Der vergangene Samstag war in Laufenburg ein großer Tag für junge Turnerinnen, denn der TV Laufenburg richtete in der Rappensteinhalle wieder sein traditionelles Freundschaftstreffen der Gymnastik und der Rhythmischen Sportgymnastik aus. Seit über 30 Jahren findet es statt. Organisatorin Traudel Glökler, die bereits seit über 40 Jahren mit dem Verein fest verbunden ist, freute sich, dass alles wieder so rund gelaufen ist und es viele schöne Turneinlagen zu sehen gab.

Es sollte Wettkampferfahrung gesammelt werden

„Bei den kleinen Gymnastinnen geht es auch darum, dass sie Wettkampferfahrung sammeln können und bei den Größeren ist es ein zusätzliches Training unter Wettkampfbedingungen.“ Die Tribüne der Rappensteinhalle war voll mit stolzen Eltern, Großeltern und Geschwistern. In schönen Wettkampfkleidchen machten sich die Kinder und Jugendlichen erst in der einen Hälfte der Halle warm, bevor es in die Wettkampfhalle ging, in der zahlreiche Jurymitglieder saßen.

Mit der Musik im Einklang wurde bei der Rhythmischen Sportgymnastik tolle Geografien gezeigt. Wie hier von Emma Knobl. | Bild: Melanie Dramac

„Es gibt eine technische Bewertung, in der die Sprünge, Drehungen, die Schritte und der Schwierigkeitsgrad bewertetet wird. Dann gibt es die Gerätewertung, wie sie mit dem Ball, Seil, Reifen, Keulen oder dem Band arbeiten. Zum Schluss wird die Ausführung und der Stil bewertet“, so Glökler. In fast allen Altersstufen bei der Allgemeinen Gymnastik sowie auch der Rhythmischen Sportgymnastik fanden Wettkämpfe statt, zu welchen über 70 Gymnastinnen aus dem südlichen Bereich des Badischen Turnerbundes sowie auch aus Basel gemeldet waren.

Die Größeren Gymnastikerinnen zeigten beeindruckende Geografien und sind zum größten Teil in den Vorbereitungen zur Badischen und BaWü- Meisterschaft. | Bild: Melanie Dramac

Vom TV Laufenburg gingen 22 Mädchen an den Start, der Verein kann sehr zufrieden mit deren Leistungen sein. Wegen Terminüberschneidungen waren nordbadische Vereine nicht dabei. Die Jugendlichen sind bereits schon in der Vorbereitungsphase für die im kommenden März stattfindeten badischen und baden-württembergischen Titelkämpfe in der Rhytmische Sportgymnastik. Der Fokus für die meisten Teilnehmerinnen in der Rappensteinhalle war daher darauf gelegt, diese neuen Übungen zu prüfen. Dies galt auch für die Laufenburger Starterinnen in diesen Klassen Polina Melnikov, Paz Maite Meine, Zoya Rzaeva, Ayda Sipahi, Alina Michel, Santina Malzacher, Leonie Salomo, Elisa Giardina, Michaela Fosler und Angelika Melnikov.

Der Verein

Der Turnverein 1898 Laufenburg bietet für seine derzeit 690 Mitglieder neben den regulären Sportangeboten wie beispielsweise Leichtathletik, Turnen, Volleyball und rhythmische Sportgymnastik zudem zahlreiche gesundheitsorientierte Gruppen und Kurse für Jung und Alt an. Der Verein besteht aus den Abteilungen Rhythmische Sportgymnastik, Gesundheit und Fitness, Geräteturnen, Leichtathletik. Den Vorstand des Vereins bilden die Vorsitzenden Carolin Reinhard, Miriam Bubke und Armin Schmidt sowie Anja Stein, Andreas Bergmann, Charlotte Lettau und Wiebke Herzog.

http://www.tv-laufenburg.de