Laufenburg Die Projekte rund um das Lebenshaus in Uganda erhalten weitere Unterstützung

Elias Binkert arbeitet für ein Jahr beim Lebenshaus in Uganda, das Pfarrer Günter Hirt 2013 gegründet hat. Hirt berichtet über laufende Projekte, von denen er sich im Februar und März vor Ort ein Bild gemacht hat.

„Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel“, beschrieb Pfarrer Günter Hirt bei einem Uganda-Abend die Situation des von ihm gegründeten Lebenshauses im afrikanischen Busch. Deshalb sei die Einrichtung für Kinder, die sonst keine Lebenschance hätten, auch weiterhin auf die praktische und finanzielle Unterstützung aus der Seelsorgeeinheit (SE) Laufenburg-Albbruck angewiesen.

Pfarrer Hirt berichtet über den Einsatz der Spendengelder

Mehr als 60 Unterstützer und Interessierte waren berührt von den Schilderungen des 79-jährigen Pfarrers, der sich im Februar und März in Kyato wieder von der Entwicklung des Lebenshauses und von der sinnvollen Verwendung der Spendengelder überzeugt hatte. Hirts Überzeugung ist wieder ein Stück gewachsen, dass das Lebenshaus Bestand haben und vielen im Elend lebenden, körperlich geschwächten und oft auch traumatisierten Kindern auch in den nächsten Jahren eine Lebensperspektive geben wird.

Schicksal eines Babys als Beispiel für die Hilfe

Er untermauerte diese Zuversicht mit der Schilderung des Schicksals eines Babys, das todkrank im Lebenshaus abgeliefert wurde. Seine Mutter war bei der Geburt gestorben, ein Vater nicht bekannt. Von dort wurde es ins Krankenhaus gebracht, wobei die Kosten aus dem Spendentopf getragen wurden. Nach mehreren Operationen hat das Baby durch die Fürsorge im Lebenshaus eine Lebenschance.

Lebenshaus als medizinische Anlaufstelle

Regelmäßig kommt auch ein Arzt ins Haus, das mittlerweile zur Anlaufstelle für all die Menschen in der total abgeschiedenen Gegend wurde, die sonst keine ärztliche Versorgung hätten. So verhält es sich auch mit der Trinkwasserversorgung, die von Helfern aus der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck mit aufgebaut wurde. Die Menschen im Busch nehmen weite Wege auf sich, um sich in Kanistern Wasser zu holen.

Prinzip der Nachhaltigkeit und Hilfe zur Selbsthilfe

Aus den Schilderungen von Günter Hirt wird deutlich, dass das Prinzip Nachhaltigkeit und Anleitung zur Selbstversorgung greift, auch wenn es noch ein weiter Weg sei, bis sich das Lebenshaus durch Bewirtschaftung der Felder selbst trage. Doch die schrittweise Entwicklung sei beeindruckend, die nur durch Spenden möglich sei. Neueste Errungenschaft ist ein Traktor mit Zubehör, mit dem Steppe in nutzbares Ackerland verwandelt werden kann.

Viele Unterstützer aus der Seelsorgeeinheit

In der Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck fand Pfarrer Hirt bis dato große Hilfe für sein 2013 gestartetes Projekt, wofür er sich besonders bedankte. Heinz und Adelheid Lüthy unterstützen Pfarrer Hirt in Uganda seit 2013, kurz nach dem Start des Projekts, wie viele Spender auch aufmerksam geworden durch die Öffentlichkeitsarbeit des Laufenburger Pfarrgemeinderats. Ihnen folgten weitere Helfer: Florian und Anita Vögele, Claudia-Weber-Wagner, Mario Wagner, Patricia Ebner. Einige von ihnen engagieren sich immer wieder für mehrere Wochen oder Monate vor Ort. Thomas Albiez aus Unteralpfen war ein ganzes Jahr im Lebenshaus. Jetzt setzt Pfarrer Hirt große Hoffnungen in das technische Know-how des 24-jährigen Elias Binkert aus Schadenbirndorf, der von September an ein ganzes Jahr im Lebenshaus mithelfen wird.

Das Spendenkonto der Projekthilfe Uganda: IBAN DE57 6606 1724 0023 010801, BIC GENODE62WGA; Volksbank Stutensee-Weingarten, Verwendungszweck: Lebenshaus, Adressangaben für Spendenquittung.