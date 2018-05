Laufenburg-Luttingen Die Luttinger Guggenmusik Mühlebach Hüüler erhält Nachwuchs

Die Mühlebach Hüüler freuen sich über die Zwillingsgeburt bei Carina Dörflinger, die ihnen zwei neue Mitglieder beschert. Der Vorstand bleibt vollständig im Amt.

Mit ihrem bewährten Vorstand startet die Guggenmusik Mühlebach Hüüler ins Vereinsjahr. Das war das Ergebnis der Wahlen bei der Hauptversammlung. Helmuth Frommherz bleibt Oberhüüler, seine Stellvertreterin bleibt Corinna Reinhard. Die Kasse übernimmt weiterhin Daniela Braun. Das Amt der Schriftführerin liegt weiterhin in den Händen von Heike Ücker. Als Beisitzerin erhalten bleibt Kathrin Strümpf. Als Vorbläser im Amt bestätigt wurde Peter Weber.

Über zwei fasnächtliche Höhepunkte berichtete Schriftführerin Heike Ücker. Am Dritten Faißen hätten sie ein Platzkonzert auf dem Schulhof gegeben, das sehr gut angekommen sei. Auch das „Monsterkonzert" zusammen mit dem Musikverein Luttingen beim Kinderball habe sehr großen Anklang gefunden, wie auch Ortsvorsteher Bernhard Gerteis bestätigte. "Schön, dass ihr da wart und wieder Leben in die Bude gebracht habt“, lobte der Ortsvorsteher die Guggenmusiker. "Die Auftritte kamen gut an, macht weiter so“, ermunterte Gerteis die Musiker.

Zwei neue Mühlebach Hüüler könne der Verein dieses Jahr begrüßen, fuhr die Schriftführerin schmunzelnd fort. Sobald ein Mühlebacher Mitglied Nachwuchs bekommt, wird dieser automatisch ein Mühlebacher, bestätigte Oberhüüler Frommherz. Da Mitglied Carina Dörflinger Zwillinge bekommen hat, bekam Laufenburg den 9000. und 9001. Einwohner und die Mühlebacher gleichzeitig zwei neue Mitglieder. „Wir haben die Mitgliedersuche aufgegeben“, erklärte dann Frommherz. „Wir wollen stark sein in unserer Gruppe. Wir sind gute Freunde und wir machen weiter“, sagte der Oberhüüler.

Sie hätten viel erreicht, aber sie müssten noch mehr erreichen, ermahnte der Oberhüüler dann die anwesenden Mitglieder. „Es ist eine Freude, mit euch Musik zu machen“, lobte er dann die Vereinskollegen. "An den Proben müssen wir aber noch arbeiten, wir brauchen jeden und wir brauchen jede Probe“, erinnerte dann Vorbläser Peter Weber die Mitglieder. Die besten Probenbesucher seien mit 100 Prozent Peter und Brigitte Weber gewesen sowie Helmuth und Gabi Frommherz, berichtete Beisitzerin Kathrin Strümpf. Einen dritten Platz bei den Probebesuchen habe Daniela Braun bekommen. Allen fleißigen Probenbesuchern wurde für ihren Einsatz gedankt.

Der Verein

Die Guggenmusik Mühlebach-Hüüler wurde 1985 in Luttingen gegründet. Oberhüüler ist Helmuth Frommherz.

Informationen im Internet:www.muehlebach-hueueler.de