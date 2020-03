von sk

Dem Ziel, in der Grundschule und der Sekundarstufe (Werkrealschule und Realschule) Naturparkschule zu werden, ist die Hans-Thoma-Schule-Laufenburg nun ein Stück näher gekommen. Nachdem sich der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vom 16. Dezember 2019 für die Zertifizierung als Naturparkschule ausgesprochen hat, wurde nun die Kooperationsvereinbarung zwischen Stadt, Naturpark und Schule abgeschlossen. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Vieles von dem, was eine Naturparkschule ausmacht, findet bereits im Unterricht der verschiedenen Klassenstufen statt. So laufen an der Schule bereits Projekte rund um regionale Themen zu Natur und Kultur, die im Lehrplan verankert sind und mithilfe von lokalen Kooperationen für die Kinder veranschaulicht werden. Dies steht im Sinne des Naturparks und des Projekts Naturparkschule.

Unter anderem haben Schüler der Jahrgangsstufe sechs in diesem Schuljahr erfolgreich an dem dreitägigen Projekt „Natura 2000 Klassenzimmer“ in Dachsberg teilgenommen. Dabei wurden die Schüler unter anderem mit der regionalen Flora und Fauna und deren Lebensraumansprüchen vertraut gemacht und haben durch Pflegemaßnahmen zum Erhalt der Habitate beigetragen.

Die Narro-Altfischerzunft Laufenburg hat die Schüler der Grundschule zu Beginn des Jahres in die Traditionen der Fasnacht eingeführt. Seit diesem Schuljahr gibt es des Weiteren eine Bienen AG, die von Lehrern betreut und vom Förderverein der Schule und Sponsoren unterstützt wird.

Weitere bereits bestehende Projekte und Module sind unter anderem der Schulkiosk der Klassenstufe 8, die Berufsorientierung in Klassenstufe 8 und 9, Projekte rund um Land- und Forstwirtschaft in der Grundschule und den Klassenstufen 5 und 6 sowie der Tag für Afrika in der Klassenstufe 7.

Um das Ziel „Zertifizierung als Naturparkschule“ zu erreichen, müssen sämtliche Projekte, die im Sinne des Naturparks stattfinden, dokumentiert und reflektiert werden. Dieser Aufgabe wird derzeit mit Hochdruck nachgegangen, teilt die Schule mit.