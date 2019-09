von Brigitte Chymo

Die Kommunalwahlen vom Mai 2019 haben in der Mitgliederversammlung der Freien Wähler (FW) Laufenburg breiten Raum eingenommen: „Wir haben alle Ziele erreicht“, sagte Vorsitzender Sascha Komposch im Rückblick auf ein überaus erfolgreiches Vereinsjahr.

So konnten die Freien Wähler ihre sieben Sitze im Stadtrat halten, in Rotzel alle Kandidaten in den Ortschaftsrat bringen und zusätzlich zu Gabriele Schäuble aus Laufenburg mit Franz Brüstle aus Albbruck einen zweiten Kreisrat stellen. Für selbstverständlich halten die Freien Wähler das nicht: „Das war nicht so einfach. Wir wussten, dass eine weitere Partei kandidiert“, sagte Komposch mit Blick auf die AfD, die zum ersten Mal in Laufenburg Bewerber aufgestellt hatte. Umso erfreulicher für die Freien Wähler war, dass das gute Ergebnis nicht nur knapp, sondern mit satten Mehrheiten ausfiel.

Als wichtigen Baustein dieses Erfolgs nannte Komposch den Einsatz der digitalen Medien zur Bewerbung der Kandidaten. „Das war ein kluger Schachzug. Wir waren die einzige Partei, die das so intensiv genutzt hat“, so Komposch. Zum Beispiel war jeder Kandidat war auf Facebook vorgestellt worden und mit Anzeigen war zudem die Reichweite um ein Vielfaches erhöht worden. Zusätzlich kamen laut Komposch aber auch die Flyer bei den Bürgern gut an. In der Zukunft soll der Einsatz digitaler Medien auf alle Fälle forciert werden.

Bürger reden mit

Als gute Idee bezeichnete der Vorsitzende auch die Umfrage zur „Laufenburger Acht“ auf der Internetseite der Freien Wähler, die mit zur Entscheidungsfindung der Gemeinderäte beigetragen habe. „Es ist wichtig, dass der Bürger die Möglichkeit hat, sich zu gewissen Themen zu äußern“, kündigte Komposch an, diese Möglichkeit in Zukunft weiter zu nutzen.

Nah am Bürger sind die Freien Wähler außerdem mit dem Bürgertelefon jeden letzten Freitag im Monat. „Das wird gut angenommen und ist ein fester Bestandteil der FW“, erklärte der Vorsitzende. Es hätten schon etliche Themen in den Gemeinderat eingebracht werden können. Ziel ist es, außer den Gemeinderäten für 2019 und 2020 auch mehr Ortschaftsräte in das Bürgertelefon einzubinden.

Einen vollen Erfolg hatte der Vorsitzende auch zur Teilnahme am Apfelmarkt 2018 zu vermelden. Die FW waren ausverkauft und kamen mit vielen Bürgern ins Gespräch. Die Hälfte des Erlöses (250 Euro) bekam der Förderverein Hebelschule als Beitrag zum Kauf eines Klettergerüsts für die Schule in Luttingen. Der Erlös des Apfelmarkts 2019 soll im Seniorenbereich helfen.

Mit Aktuellem aus der Kommunalpolitik schloss die Mitgliederversammlung: Sascha Komposch und Michaela López Dominguez sind in der Arbeitsgruppe Sanierung Hans-Thoma-Schule vertreten, Rotzel wartet auf die Förderzusage, um mit dem Breitbandausbau zu beginnen, Luttingen ordnet sich nach dem Ausscheiden des langjährigen Ortsvorstehers Bernhard Gerteis neu. Bruno Sonnenmoser, neuer stellvertretender Ortsvorsteher, berichtete von der Absicht, die Gemeinschaft der Vereine wieder mehr zu fördern.