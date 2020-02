Das Museum Schiff im Schweizer Laufenburg kann nicht wie geplant erweitert werden. Das Projekt scheiterte am Sonntag knapp im Referendum der Stimmbürger, wie die Gemeindekanzlei mitteilt. Zwar wiesen die Ortsbürger die Gegner einer Museumserweiterung mit 174 zu 156 Stimmen ab. Doch die Einwohnergemeinde votierte mit 483 gegen 451 Stimmen eine umfassende Sanierung und Vergrößerung des Museums an der Fluhgasse. 47,1 Prozent der 2001 Mitglieder der Einwohnergemeinde beteiligten sich an der Abstimmung. Bei der Ortsbürgergemeinde lag die Beteiligung bei 63,1 Prozent.

Einwohner- und Ortsbürgergemeinde Die Einwohnergemeinde von Laufenburg/CH entspricht der politischen Gemeinde Laufenburg/D, ihr gehören 2001 Stimmberechtigte an. Die Ortsbürgergemeinde ist eine Personalkörperschaft des kantonalen öffentlichen Rechts. Ihr gehören unabhängig vom Wohnort rund 530 Personen an, die ein historisch hergeleitetes Heimatrecht besitzen.

Das der Geschichte beider Laufenburg gewidmete Museum sollte nach den Plänen des Museumsvereins für 4,1 Millionen Franken saniert und erweitert werden. Die Einwohnergemeindeversammlung in Laufenburg/CH hatte für dieses Vorhaben im November einen Beitrag von 500.000 Franken bewilligt, die Ortsbürger genehmigten 850.000 Franken. 670.000 Franken wollte der Museumsverein selbst aufbringen, 110.000 Franken sollten von Laufenburg/D, 30.000 Franken von der EU kommen und 100.000 Franken hatte ein Großspender zugesagt. Den Hauptteil der Kosten, nämlich fast 45 Prozent, sollten Swisslos-Fonds und Denkmalpflege beisteuern. Deren Gelder waren aber als Bedingung an eine Professionaliserung des Museums gebunden.

Laufenburg/CH Das Museum Schiff soll für 4,1 Millionen Franken saniert und erweitert werden. Am 9. Februar kommt das Geschäft vors Volk Das könnte Sie auch interessieren

Gegen die Kreditbeschlüsse der Versammlungen von Einwohner- und Ortsbürgergemeinde vom November hatte die „IG 5080/5085 Pro Referendum – Pro Museum“ ein Referendum aller Bürger initiiert. Auf der Gegenseite warb „Pro Museum – Pro Kredit“ für den Ausbau. In der Abstimmung setzte sich nun die IG knapp durch.