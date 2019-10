von Isabel Montebello

Spätestens nachdem sich die Flüchtlingskrise in Deutschland und Europa so stark zugespitzt hatte, wurde mir bewusst, wie viel Glück ich als Deutsche und damit auch als europäische Staatsbürgerin habe.

Vor mir bleibt keine Zollschranke geschlossen und es bleibt mir kein Jobangebot verwehrt – sofern ich die fachlichen und sprachlichen Voraussetzungen erfülle. Wir können uns frei bewegen und haben ganz allgemein gesprochen kaum Diskriminierung aufgrund unseres Heimatlandes erfahren. Doch das alles änderte sich in Neukaledonien.

Frankreich mitten im Pazifik

Wer die postkoloniale Territorialorganisation Frankreichs kennt, der weiß, es gibt noch einige Inseln und Staaten auf unserem Erdball, die nach wie vor nicht unabhängig vom ehemaligen Kolonialherren sind. Das bietet uns Europäern und vor allem den Franzosen große Annehmlichkeiten.

Wer nach Guadeloupe in die Karibik reist, nach Französisch-Guyana auf dem lateinamerikanischen Kontinent oder auf die Insel La Réunion im Indischen Ozean, der braucht kein Geld umzutauschen und je nach Flugverbindung und weiteren Reisplänen vor Ort auch keinen Reisepass. Denn er reist innerhalb der Europäischen Union.

Die Supermärkte französisch, die Amtssprache französisch, die Flüge verhältnismäßig günstig ex Frankreich, Teilnahme am französischen Sozialsystem und politisches Mitspracherecht. Die sogenannten „DOM/TOM“ („départements d‘outre mer/ „territoires d‘outre mers“) sind für den Franzosen sehr attraktiv.

Da das gesamte Verwaltungs- und Schulsystem das Französische ist, lassen sich die Beamten gerne für bis zu vier Jahre in die DOM/TOMs versetzen.

Mit allen Vorzügen, zusätzlich Prämien auf das Gehalt, bezahlter Umzug, zu hohem Anteil erstattete Reisen in die „Métropole“ (so wird das Mutterland Frankreich in seinen Überseegebieten genannt) einmal im Jahr oder zu wichtigen Familienereignissen, Hilfestellung bei der Wohnungssuche und das für die ganze Familie, die mitzieht. Naja, und die geografischen Rahmenbedingungen in denen sich so ein Beamter dann befindet muss ich ja nicht näher erläutern. Arbeiten umgeben von Palmen, Sonne, Strand und tropischem Flair.

Nicht-Beamte, vor allem aus dem Medizin- und Gesundheitssektor haben beste Chancen Arbeit zu finden und müssen sich um den „bürokratischen Kram“ auch keine Sorgen machen, denn man ist ja quasi in Frankreich.

Zurück zu mir. Als ich 2015 von Berlin nach Frankreich umzog, da hatte ich eigentlich auch keine Probleme, denn die EU regelt die Mobilität ihrer Staatsbürger und so dauerte es nicht lange bis ich auch dort eine vertragliche Vollzeitstelle hatte.

Da haben mein Mann und ich uns gedacht, warum machen wir es nicht wie so viele Franzosen und gehen für ein paar Jahre in die Überseegebiete? Neukaledonien also. Man sagt uns, es gibt viel Arbeit, die medizinische Versorgung ist gut und der Lebensstandard ist hoch (...und teuer, aber das ist ein anderes Thema).

Erfahrungen in Neukaledonien

Die Tatsache, dass ich deutsche Staatsbürgerin bin, kam mir eigentlich zu keinem Zeitpunkt problematisch vor. „Du bist ja Europäerin. Das ist ja EU!“, wurde mir gesagt und das haben wir uns auch gesagt. Aber Pustekuchen!

Neukaledonien ist ganz anders und das erste, was ich schmerzlich zu hören bekam, war: „Ja, wir sind hier aber nicht in Europa.“ Da hatte ich mich vergeblich auf alle möglichen Stellen im touristischen oder fremdsprachlichen Bereich beworben. Denn in der Tat: Stellen zu besetzen gibt es genug! Aber mich wollte keiner und das nicht wegen meines Lebenslaufes sondern wegen meiner Nationalität. Das sitzt!

Neukaledonien hatte und hat starke Unabhängigkeitsbestrebungen. Ende der 1980er Jahre mündete der über Jahre hinweg aufgebaute Groll gegen die „métros“ (Franzosen der Métropole) in eine Geiselnahme französischer Gendarmen durch kanakische Unabhängigkeitskämpfer auf der neukaledonischen Insel Ouvéa.

Das Thema ist komplex. Fakt ist jedoch, dass die Geiselnahme mit der Zustimmung des damaligen Staatspräsidenten Mitterrand blutig niedergeschlagen wurde. Diese Ereignisse führten zu der politischen und verwalterischen Sonderstellung Neukaledoniens im postkolonialen Organisationskonstrukt der französischen Überseegebiete.

Praktisch chancenlos

Neben der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und bizarren Steuerspar-Systemen, gehört auch der sogenannte „emploi local“, was nichts anderes bedeutet, als dies: Neukaledonier haben ein grundsätzliches Vorrecht auf eine Arbeitsstelle. Bei gleicher und ungleicher Qualifikation wird immer der lokale Bewerber gewählt. Dann kommt der „métro“ mit französischer Staatsbürgerschaft. Bewerbe ich mich also auf eine Stelle, dann habe ich de facto keine Chance.

Es sei denn, niemand anderes bewirbt sich, aber damit ist das Problem auch nicht gelöst. Denn wenn sich niemand außer mir, der Deutschen bewirbt, dann wird mein Dossier bei einer dafür eingerichteten Regierungskommission eingereicht, die prüfen muss, dass auch tatsächlich kein anderer im Land den Job machen kann – und das dauert.

Ein bürokratischer und zeitlicher Aufwand, den kaum ein Arbeitgeber in Kauf nimmt, wenn er schnell seine freie Stelle besetzen möchte. Sogenannte „Minijobs“ gibt es nicht, so dass im Grunde jede Stelle vertraglich geregelt ist und ich auch bei kleinen Jobs keine Möglichkeit habe, meine Brötchen zu verdienen.

Ablehnung tut weh

Ich wage nicht diese Politik zu bewerten, denn wie ich schon erwähnt habe, ist der historische Kontext komplex und Kolonialgeschichte hat weitreichende Konsequenzen, die unsere Generationen mitzutragen haben. Ich für meinen Teil kann mir jetzt jedoch ansatzweise ein Bild von dem Gefühl der Ablehnung aufgrund einer Staatsangehörigkeit machen. Das fühlt sich wirklich nicht schön an.

Ich habe es trotzdem geschafft in die Arbeitswelt einzutreten. Denn es gibt ein staatliches Gymnasium und eine Mittelstufe auf der Insel, die Deutschunterricht anbietet (meist für die „métro“ Beamtenkinder). Diese Lehrerstelle ist frei geworden und sie konnten niemanden finden, außer mir, der auf muttersprachlichem Niveau die deutsche Sprache beherrscht.

