In den rund 30 Einzelhandelsgeschäften des Gewerbegebiets Laufenpark sorgen Einkaufstouristen aus der Schweiz normalerweise für sehr gute Geschäfte. An manchen Ladenkassen wird mehr als die Hälfte des Umsatzes mit Kunden aus dem Nachbarland gemacht. Die im Vergleich zur Schweiz meist signifikant niedrigeren Warenpreise und die Rückerstattung von 19 Prozent deutscher Mehrwertsteuer locken zum Einkauf über den Rhein.

Doch im Augenblick rollen weniger Fahrzeuge mit Aargauer, Zürcher, Solothurner oder Luzerner Zulassungsnummer über die Laufenburger Hochrheinbrücke. „Man kann im gesamten Laufenpark auf einmal sehr viel freie Parkplätze finden“, beschreibt Julio Muñoz Gerteis ein vor allem an Samstagen völlig ungewohntes Bild. In seinem Bettenfachgeschäft macht Muñoz Gerteis über ein Drittel des Umsatzes mit Schweizern. Derzeit sind es deutlich weniger.

Täglich 17.000 Fahrzeuge

Schuld ist eine Langzeitbaustelle am anderen Rheinufer. Täglich fahren hier rund 17.000 Fahrzeuge durchs Schweizer Laufenburg. Doch seit Ende Januar wird die Ortsdurchfahrt saniert. Fast täglich stauen sich vor den Baustellenampeln die Autos. An Werktagen stehen die Pendler morgens Richtung Basel und abends Richtung Grenze, an Samstagen die Einkaufstouristen. Mitunter dauert die Wartezeit über 20 Minuten.

Da verzichtet so mancher Schweizer auf die Fahrt in den Laufenpark und kauft stattdessen in Bad Säckingen ein. Dies jedenfalls legen Zahlen des Zolls nahe. Seit Januar sei der private Grenzverkehr über die Hochrheinbrücke spürbar zurückgegangen, sagt Mark Eferl, Sprecher der Hauptzollamts Singen. „Mittlerweile werden am Zollamt Bad Säckingen etwa gleich viel Ausfuhrscheine abgefertigt wie in Laufenburg.“ Vor Januar habe die Zahl der in Laufenburg bearbeiteten grünen Zettel die in Säckingen gestempelten im Verhältnis von etwa 6:4 klar überwogen.

Baustelle bis Frühjahr 2021

Seit vier Monaten wird im Schweizer Laufenburg auf zwei Baustellenabschnitten gearbeitet. Der Zeitplan für die erste Bauphase könne eingehalten werden, erklärte Projektleiter Daniel Mathys. Diese Bauphase werde dieses Wochenende abgeschlossen sein. Die anderen Bauarbeiten dauerten voraussichtlich noch bis Frühling 2021.

Auch Einzelhändler aus dem Schweizer Laufenburg klagen über Umsatzeinbußen wegen der Baustelle. Die Rede ist von etwa 20 Prozent. Wie die Aargauer Zeitung berichtete, fordern die Schweizer Gewerbetreibenden deshalb eine Verkürzung der Bauzeit. Die Verantwortlichen der kantonalen Tiefbauabteilung haben sich zu Beginn vergangener Woche mit den Stadtrat Laufenburg/CH getroffen. „Es wurden verschiedene Möglichkeiten einer Beschleunigung der Bauarbeiten diskutiert“, sagt Mathys. Einige Maßnahmen würden nun geprüft. Stadtrat und Tiefbauabteilung wollen sich Mitte Juni 19 wieder treffen.