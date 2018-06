Laufenburg Deutsche Bahn lässt Grundstück an Himmelreichstraße versteigern

Deutsche Bahn lässt Grundstück an Himmelreichstraße versteigern

Das Berliner Auktionshaus Karhausen vermarktet die unbebaute Fläche an der Himmelreichstraße. Das Mindestgebot liegt bei 38000 Euro.

Die Bahn lässt ein 7200 Quadratmeter großes Grundstück westlich des Feuerwehrhauses Neumatt versteigern. Wie das Auktionshaus Karhausen am Freitag mitteilte, kommt das Areal wie 86 weitere Immobilien aus ganz Deutschland am 29. Juni unter den Hammer. Das Mindestgebot liegt bei 38000 Euro zuzüglich Courtage. Das Berliner Auktionshaus ist für die Versteigerung von Immobilien bekannt. In den vergangenen Jahren vermarktete es eigenen Angaben zufolge 700 Bahnhöfe, diverse Schlösser und eine große Zahl Waldflächen. Bundesweite Aufmerksamkeit erreichte das Auktionshaus mit der Versteigerung des brandenburgischen Dorfs Alwine.

Die westlich der Himmelreichstraße zwischen Waldshuter Straße und Hochrheinbahn gelegene Fläche ist derzeit für landwirtschaftliche Nutzung verpachtet. „Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu mehreren Gewerbebetrieben wäre langfristig eventuell eine bauliche Entwicklung denkbar, derzeit liegt die Fläche aber vermutlich im Außenbereich“, erläutert das Auktionshaus.

Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Gewerbegebiet ausgewiesen. Es existiert allerdings kein Bebauungsplan. Der Laufenburger Bürgermeister Ulrich Krieger weist darauf hin, dass das Grundstück über die Himmelreichstraße erschlossen werden muss, da eine weitere Einfahrt an der Waldshuter Straße nicht genehmigt würde. Eine Einzelhandelsnutzung schließt der Bürgermeister wegen der bereits im Laufenpark existierenden Verkaufsflächen für das betreffende Grundstück aus.