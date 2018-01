Laufenburg Der zweigleisige Schienenausbau der Hochrheinbahn bei Laufenburg war ein Projekt mit langem Vorlauf

Die Hochrheinbahn ist bei Laufenburg seit 30 Jahren zweigleisig. Ein Schwörstädter Kleingärtner versuchte, den Ausbau zu verhindern.

Das Jahr 2025 steht als Zielmarke für die Elektrifizierung der Bahnstrecke am Hochrhein im Raum. Das Projekt ist das größte Infrastrukturvorhaben beim Schienenverkehr seit dem zweigleisigen Ausbau der Strecke. Dieser erfolgte vor 30 Jahren. 1987 wurde mit dem Beginn des Sommerfahrplans die zweigleisige Hochrheinbahn in Betrieb genommen.

Errichtet worden war die Strecke ursprünglich eingleisig. Am 27. Juli 1852 konnte zwischen dem Großherzogtum Baden und der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein Vertrag „Betr. Die Weiterführung der Badischen Eisenbahnen über schweizerisches Gebiet“ abgeschlossen werden. Im Artikel 1 „überläßt die Schweizerische Eidgenossenschaft unter ausdrücklichen Wahrung ihrer Hoheitsrechte sowie derjenigen der Kantone Basel-Stadt und Schaffhausen dem Großherzogtum Baden den Bau der Eisenbahn durch die Kantone Basel Stadt und Schaffhausen in der Weise, dass dieselbe in ihrer Gesamtheit zwischen Mannheim und dem Bodensee als einzige ununterbrochene Hauptbahn fortgeführt werde.“ Auch heute noch kann dies der Bahnreisende nördlich und ostwärts von Basel an den Kilometersteinen erkennen. Bei Kilometer null in Mannheim beginnt die Hauptstrecke. Sie führt über Heidelberg und Basel bis zu Kilometer 413,3 in Konstanz.

Vorausschauend konnte in den Jahren danach der Erwerb des kompletten Geländes für den zweigleisigen Ausbau der Hauptbahn von Basel bis Konstanz vollzogen werden. Nach dem eingleisigen, normalspurigen Ausbau von Basel rheinaufwärts bis Säckingen zum 4. Februar 1856 folgte am 30. Oktober 1856 der Abschnitt Säckingen-Waldshut. Alle Bahnhöfe und Haltepunkte (außer Laufenburg/Baden) erhielten bereits mit der Eröffnung im Jahr 1856 ein oder mehrere Kreuzungsgleise mit einer durchschnittlichen Nutzlänge von 610 Metern. Nun war vorerst verkehrspolitische und bahntechnische Ruhe bei den Abgeordneten am Hochrhein und der Großherzoglichen Bahnverwaltung in Karlsruhe.

Hans Thoma stiftet Verwirrung

1870 kam für kurze Zeit Bewegung in die Bemühungen um das zweite Gleis am Hochrhein: Hans Thoma (1839 bis 1924) aus Bernau, der bekannteste Schwarzwaldmaler, hatte bei der Umsetzung seines Auftrages, die vier Waldstädte am Hochrhein zu malen, auch Laufenburg ein Denkmal gesetzt. Sein, heute in Berlin präsentiertes, Gemälde zeigt unter anderem einen von Osten aus dem Rappensteintunnel kommenden, zweigleisigen Abschnitt der Hochrheinbahnstrecke mit einer Weiche auf der Höhe des Haltepunkts Laufenburg (Baden). Die Strecke wird bei Hans Thoma Richtung Murg eingleisig weitergeführt. Die Diskussion war damit angeheizt. Thoma kommentierte sein Gemälde öffentlich nicht. Ihm wurde von den Zeitungen unterstellt, er besitze Informationen von der Großherzoglichen Badischen Eisenbahnverwaltung in Karlsruhe über den Weiterbau des zweiten Gleises. Tatsächlich hatte Thoma in Laufenburg nur den Entwurf seines bekanntesten Werkes geschaffen und sich bei der Vollendung zu Hause in Bernau nicht mehr erinnert, ob in Laufenburg ein oder zwei Gleise liegen. Er hielt deshalb 1870 auf seinem Gemälde sowohl die damals eingleisige Gegenwart, als auch die von Karlsruhe versprochene, zweigleisige Zukunft fest.

Abschnittweiser Baubeginn 1903

Es dauerte bis zur Jahrhundertwende, bis Planungen für das zweite Gleis wieder aufgenommen wurden. Als erster Bauabschnitt wurde Murg-Kleinlaufenburg geplant und in den Jahren 1903/1905 für 270 000 Mark verwirklicht. Zusammen mit der Neueröffnung des Badischen Bahnhofs in Kleinbasel am 15. September 1913 konnte als zweiter Abschnitt der zweigleisigen Hauptbahn am Hochrhein Basel Badischer Bahnhof bis Grenzacherhorn verwirklicht werden. Ab 1914 war dann der zweigleisige Ausbau Grenzacherhorn-Niederschwörstadt finanziell gesichert.

In den 20er Jahren gab die Bahnverwaltung den Ostteil von Murg bis Kleinlaufenburg wieder auf. Er wurde bis Rhina zurückgebaut und im westlichen Abschnitt in ein Anschlussgleis der Rhinaer Firma Elektro Nitrum bis in den Bahnhof Murg umgewandelt. Als Folge des Ersten Weltkrieges unterblieb auch die „Zulegung“ zweiter Gleise zwischen Grenzacherhorn und Niederschwörstadt. Mit dem Übergang der Badischen Staatsbahn auf das Reich am 1. April 1920 hatte die Reichsbahn in ihrem größeren Netz wichtigere Aufgaben zu erfüllen, als den zweigleisigen Ausbau der Hochrheinbahn vorzubereiten.

Es dauerte bis 1976, bis sich die DB-Direktion Karlsruhe wegen der stark expandierenden Industrie am westlichen Hochrhein und dem regionalpolitischen Druck des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee und der IHK Hochrhein-Bodensee bewegte. In einer bahninternen Arbeitsgruppe wurden nun sowohl die Auswirkungen eines zweigleisigen Streckenausbaus, der Elektrifizierung und Linienverbesserungen geprüft. Als erfreuliches Ergebnis legte die Arbeitsgruppe folgende Vorschläge vor: Ausbau mit zwei Gleisen von Grenzacherhorn bis Erzingen, nach Möglichkeit bis Beringen. Gleichzeitig wurde die Hochrheinstrecke als elektrifizierungswürdig eingestuft. Die beim Land angedachte Finanzierung von 40 Millionen D-Mark nach dem Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz (GVFG) kam nicht zustande, weil das Gesetz nur für den Schienenpersonennahverkehr in einem deutschen Verdichtungsraum anwendbar war. Es handelte sich aber um den schweizerischen Verdichtungsraum Basel mit einer deutschen Randzone.

Landeswirtschaftsminister Rudolf Eberle, gleichzeitig der Abgeordnete aus dem deutschen Hochrheingebiet, wollte das Gesamtprojekt jedoch nicht scheitern lassen. Die zur Verfügung stehenden Finanzierungsmittel des Landes für die Elektrifizierung über 25 Millionen D-Mark wurden im Landeshaushalt in den Titel „Zweigleisiger Ausbau Basel Waldshut“ korrigiert. Der Landtag konnte überzeugt werden, dass vor einer Elektrifizierung der Hochrheinbahn der Bau des zweiten Gleises und mehrere Linienverbesserungen stehen müssen. Die Landkreise Lörrach und Waldshut (je fünf Millionen D-Mark) und die an der Strecke liegenden Gemeinden Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen, als Hauptnutznießer der Maßnahme, sagten ebenfalls Zuschüsse zu. Die DB übernahm neun Millionen, die restlichen 4,3 Millionen D-Mark wurden nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz infolge von Änderungen bei Bahnübergängen vom Bund und den Straßenbaulastträgern finanziert. Nach den schwierigen Finanzierungsverhandlungen konnte das Planfeststellungsverfahren in einem Jahr, bei gleichzeitigen Bauvorbereitungen, abgewickelt werden.

Kleingärtner gefährdet Projekt

Das Verfahren geriet ins Stocken und verzögerte sich beträchtlich wegen eines Schwörstädter Bürgers, der Einspruch im Planfeststellungsverfahren einlegte und klagte. Herr Z. hatte beim Bau seines Hauses, wie auch fünf seiner Nachbarn, das ungenutzte Gelände für den späteren zweigleisigen Ausbau, mit Duldung der DB in seinen Garten verwandelt. Er verlangte im Planfeststellungsverfahren von der DB, sie solle sich das für das zweite Gleis benötigte Gelände auf der gegenüberliegenden Seite besorgen, damit er das DB-Gelände auf der Seite seines Hauses als Garten behalten könne. Dieser Klage wurde vom Verwaltungsgericht stattgegeben, weil er generell behauptet hatte, der zweigleisige Ausbau am Hochrhein sei nicht nötig. Die DB gewann schließlich vor dem Verwaltungsgerichtshof, doch der Baufortgang im Raum Schwörstadt verzögerte sich um mehrere Monate.

Im Beisein Basler Regierungsvertreter, die in einem Festzug der DB anreisten, wurde am 16. Mai 1987 die f Eröffnung in einem Festakt in Waldshut begangen. Der planmäßige, zweigleisige Betrieb konnte mit Beginn des Sommerfahrplans 1987 aufgenommen werden. Auch wenn die Hochrheinstrecke wegen des Laufenburger Rappensteintunnels noch für zehn Jahre einen kurzen, eingleisigen Abschnitt behielt, konnte die DB mit dem Zubau des zweiten Gleises vor 30 Jahren eine zeitgemäße Bedienungsform zwischen Basel Badischer Bahnhof und dem Bahnhof Waldshut anbieten: Stundentakt zwischen 5 und 23 Uhr, der in den Spitzenzeiten des Berufs- und Schülerverkehrs zu einem Halbstundentakt verdichtet wurde.

Die Zahl der Nahverkehrszüge erhöhte sich von 24 auf 58 und: Endlich wurde der Anschlussgestaltung Basel Badischer Bahnhof erst an IC/EC Züge, dann auch an den ICE Richtung Norden und zum Takt der Wiesentalbahn, mit Umsteigen am gleichen Bahnsteig, Rechnung getragen. Der Bahnbusparallelverkehr wurde weitgehend zurückgefahren. Für die Vollendung der Gesamtmaßnahme Hochrheinbahn muss noch die heutige „Dieselinsel am Hochrhein“ durch die Elektrifizierung Basel – Erzingen abgelöst werden.