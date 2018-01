Laufenburg Der Wanderpokal des Hallenfußball-Turniers beim SV 08 Laufenburg bleibt in der Region

Der Wanderpokal des Hallenfußball-Turniers beim SV 08 Laufenburg bleibt in der Region

Das zweite Spiel des SV 08 Laufenburg ist gut besucht. Der FC Wehr (D-Jugend) und der FV Lörrach-Brombach (C-Jugend) setzen sich durch.

Das international beliebte Hallenfußball-Turnier, veranstaltet vom SV 08 Laufenburg, fand wieder statt. Die jeweils 16 Mannschaften kämpften um den begehrten Wanderpokal. Aus der Schweiz, der Region Hochrhein, Lörrach, dem Markgräflerland und Freiburg kamen die verschiedenen Mannschaften nach Laufenburg. Die Jugendlichen, die zwischen zwölf und 15 Jahre alt waren, waren hoch motiviert, die Wanderpokale zu gewinnen. Heiner Berger, Jugendleiter des SV 08 Laufenburg, erklärte: „Wird der Pokal drei Jahre in Folge gewonnen, darf ihn die Mannschaft behalten.“

Mit einem überraschenden 2:1-Sieg setzten sich am Samstag die D-Junioren des FC Wehr gegen den FC 08 Villingen durch. Heiner Berger sagte: „Die Mannschaften aus der Region haben sich durchgesetzt.“ Heiner Berger erwähnte außerdem: „An beiden Terminen sind Verbandsschiedsrichter für die Spiele anwesend.“ Platz drei belegte am Samstag der Verein Eintracht Freiburg, er spielte gegen die D-Junioren des FV Lörrach-Brombach.

Bei den C-Junioren am Sonntag belegte der FV Lörrach-Brombach den ersten Platz, er setzte sich in einem rasanten Spiel gegen den Freiburger Klub durch. Den dritten Platz belegt der SV Muttenz mit 2:1, auch dieses Spiel war sehr kurzweilig. In der letzten Spielminute gaben die Mannschaften noch einmal alles, der SV Weil war dem SV Muttenz nur knapp unterlegen und bekam den vierten Platz.

Stadtrat Torsten Amann übergab am Sonntag den Wanderpokal an den FV Lörrach-Brombach mit den Worten: „Ich habe hier von allen Mannschaften richtig guten Fußball gesehen.“ Heiner Berger betonte: „Wir freuen uns über den schönen Termin-Verlauf, besonders an die Helfer und Eltern, die uns tatkräftig unterstützen, ein großes Dankeschön.“