Hoffentlich nicht mehr bald alle Tassen im Schrank hat der Schwarzwaldverein Laufenburg. Ungefähr 2000 gebrauchte Trinkgefäße bekam Vereinsvorsitzende Ines Zeller zusammen, nachdem unsere Zeitung im Mai berichtet hatte, wie der Schwarzwaldverein Plastikmüll bei der Altstadtweihnacht vermeiden helfen will. Und so will der Schwarzwaldverein dafür sorgen, dass der Müllberg nicht dem Feldberg über den Kopf wächst: Auf der Laufenburer Altstadtweihnacht können Besucher am Stand des Vereins für ein Euro Pfand gebrauchte Porzellantassen ausleihen, um sie dann mit Glühwein oder Punsch befüllen zu lassen. Wer das Gefäß nach Gebrauch zurückgibt, erhält sein Pfand wieder. Falls aber jemand seine neue Lieblingstasse gefunden haben sollte, darf er diese natürlich auch gerne behalten. Damit das gute Stück nicht verloren geht, verkauft der Schwarzwaldverein für 1,50 Euro Bändel, an denen die stolzen neuen Eigentümer sich ihre Tasse um den Hals hängen können. Für die klinische Reinheit der Trinkgefäße bürgt übrigens keine Geringere als Ines Zeller höchstpersönlich. Die Radiologin hat die Leihtassen nämlich alle von Hand selbst gespült. Darauf hoch die Tassen!