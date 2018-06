Laufenburg Der Neubau des Kindergartens Rappenstein bewegt sich im Zeit- und Kostenrahmen

Gemeinderat Laufenburg besichtigt die Baustelle. Inbetriebnahmeder Betreuungseinrichtung ist zum Jahreswechsel geplant. Erster Bauabschnitt der Schul-Freianlagen soll bis in vier Wochen fertiggestellt sein.

Der neue Kindergarten auf dem Rappenstein wird je nach Baufortschritt Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres bezogen. Die offizielle Eröffnung sei für das Frühjahr 2019 geplant, teilte Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag bei einer Ortsbesichtigung durch den Gemeinderat mit. Sowohl zeitlich wie finanziell liege das Bauprojekt derzeit im Rahmen, erklärte Architekt Ernesto Preiser. Die Baukosten werden aktuell auf rund vier Millionen Euro veranschlagt.

Bei der Ortsbesichtigung machte sich der Gemeinderat auch ein Bild davon, wie weit die Arbeiten für die Sportanlagen der benachbarten Hans-Thoma-Schule gediehen sind. Hier wird gerade die Laufbahn verlegt. Noch sind die Arbeiten an der Außenanlage nicht abgeschlossen, schon müssen die ersten Beschädigungen registriert werden. Einige der eben aufgestellten massiven Sitzbänke, so berichtete Bauleiter Cyril Kufner, seien wahrscheinlich durch unsachgemäßen Gebrauch durch Skateboards, an der Oberfläche ramponiert worden.

„Dem müssen wir einen Riegel vorschieben“, verwies Bürgermeister Krieger auf sein Konzept zur Regelung der Nutzung der Außensportanlagen an der Rappensteinhalle. Dieses sieht vor, dass diese außerhalb des Sportunterrichts nur zwischen 8 und 20 Uhr von jugendlich Jugendlichen unter 18 Jahren benutzt werden dürfen. Ausdrücklich verboten sind beispielsweise das Befahren mit Fahrrädern, das Rauchen, der Konsum alkoholischer Getränke, das Mitführen von Hunden oder das Abspielen lauter Musik. „Nur wenn wir das so regeln, haben wir eine Handhabe dagegen vorzugehen“, sagte Krieger. Bis in etwa vier Wochen soll der erste Abschnitt der Freianlagen fertiggestellt sein, die etwa 600.000 Euro kosten werden.

Bei der anschließenden Besichtigung der Kindergarten-Baustelle freute sich Krieger, dass das Vorhaben immer mehr der 3D-Animation ähnele, die Architekt Preiser ganz zu Beginn dem Gemeinderat vorgestellt habe. Schon jetzt war erkennbar, dass die fünf Betreuungsgruppen mit bis zu 60 drei- bis sechsjährige Kinder in hohen, hellen Räumen mit sehr gut funktionierenden schallschluckenden Decken untergebracht sein werden. "Wir freuen uns schon auf den Einzug", sagte Kindergartenleiterin Hannelore Schulz. Derzeit ist der Kindergarten provisorisch im ehemaligen Feuerwehrhaus Brunnenmatt untergebracht. Der Kindergarten umfasst neben Personal-, Beprechungsa- und Materialräumen auch einen Essbereich und eine Küche. Mit der Gestaltung der Außenanlagen wird am 26. Juni begonnen.