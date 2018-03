Laufenburg Der Gewerbeverband Laufenburg plant einen "Black Friday"

Der Gewerbeverband Laufenburg will in diesem Jahr den Sonntagsverkauf durch einen Black Friday mit besonderen Angeboten und Rabatten für die Kunden ersetzen.

Bei der Hauptversammlung des Gewerbeverbands Laufenburg im Gasthaus "Engel" in Luttingen standen zwei Tagesordnungspunkte im Mittelpunkt des Interesses: die Satzungsergänzung um eine Ehrenamtspauschale und der Einführung der Ehrenamtspauschale. Nach dem Verlesen des Kassenberichts durch Thorsten Liebwein, der mit einem negativen Saldo abschloss und dessen Prüfbericht von Julio Munoz-Gerteis verlesen wurde, fragte Marita Höckendorff, wie der Gewerbeverband angesichts dieser Zahlen eine solche Ehrenamtspauschale finanzieren wolle. Dem stimmten andere Mitglieder zu.

Wie Thorsten Liebwein zuvor erklärt hat, wird er das Amt des Kassierers nur noch ein Jahr ausführen, da es ihn zeitlich zu stark belastet. Besonders zeitaufwendig ist das Verwalten von 6000 Einkaufsgutscheinen über eine Excel Liste. Schon aus diesem Grund ist ein kleiner finanzieller Obolus von 20 Euro pro Monat für den Kassierer und den Vorsitzenden angebracht, erklärte Julio Munoz-Gerteis in seiner Begründung. Die darauf erfolgte geheime Abstimmung zu beiden Tagesordnungspunkten, die Bürgermeister Ulrich Krieger leitete, ergab eine Mehrheit für die Satzungsänderung und die Vergütung von 20 Euro pro Monat für den Vorsitzenden Dietmar Fink und den Kassierer Thorsten Liebwein.

Zu Beginn der Hauptversammlung hatte Dietmar Fink die 19 Mitglieder und Bürgermeister Ulrich Krieger begrüßt. In seinem Jahresbericht erklärte er, dass der am 11. Juni stattgefundene verkaufsoffene Sonntag nicht erfolgreich war und deshalb in diesem Jahr nicht stattfinden wird. Stattdessen ist im November der „Black Friday“ mit besonderen Angeboten und Rabatten für die Kunden geplant. Diesem möchten sich die Geschäfte mit verlängerten Öffnungszeiten anschließen. Die Vorarbeiten für ein gutes Rahmenprogramm laufen bereits.

Am 21. Juni besichtigen Mitglieder des Gewerbeverbandes das neue Feuerwehrhaus. Einer interessanten Führung schloss sich die Möglichkeit an, Laufenburg aus einem Feuerwehr-Rettungskorb von oben zu besichtigen. Der Einkaufgutschein, der von über 70 Geschäften als Zahlungsmittel akzeptiert wird, ist eine unveränderte Erfolgsgeschichte. Neben dem Altstadtflyer, der in einer Auflage von 20 000 Stück verteilt wurde, war das Weihnachtsgewinnspiel bei der Bevölkerung sehr beliebt. Der Hauptpreis bestand in einem Reisegutschein von 1200 Euro, der vom Gewerbeverband und von Laufenburger Firmen finanziert wurde. Den negativen Kassenabschluss, begründete Fink mit dem Engagieren eines Sicherheitsdienstes, der vom Gewerbeverband aufgrund des Auftretens aggressiver Bettler im Laufenpark für zwei Monate organisiert wurde. Während alle Geschäfte davon profitiert haben, haben sich jedoch nicht alle an den Kosten beteiligt.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Ulrich Krieger die gute Zusammenarbeit der Stadt Laufenburg mit dem Gewerbeverband. Auch er sieht in dem Einkaufsgutschein, dem Altstadtflyer und dem Weihnachtsgewinnspiel eine Belebung der Stadt Laufenburg, sowohl in der Altstadt als auch im Laufenpark. Mit der Einrichtung einer weiteren Zollabfertigung im Laufenpark ist Laufenburg zusammen mit Küssaberg und Konstanz Vorreiter für einen solchen Kundendienst, der allerdings nur ein Provisorium darstellt. Nach Einführung der elektronischen Abfertigung wird er wieder entfernt werden. Aufgrund der positiven Tätigkeit des Gewerbeverbandes konnte Krieger zum Schluss die Entlastung von Kassierer und Vorstand vornehmen.