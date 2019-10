von Michael Gottstein

„Sie bringen Wärme in den Saal“, so kündigte Renata Vogt von der Kulturkommission Die Brücke das Trio Fabro an, das den diesjährigen Veranstaltungsreigen mit einem hinreißenden Konzert eröffnete und dafür lang anhaltenden Beifall im Kammermusiksaal des Schlössle erhielt.

Die drei Herren mit den Hemden in Rot, Grün und Türkis spielen seit 26 Jahren zusammen und haben den Flamenco-Jazz kreiert. Ein Heimspiel hatte Oliver Fabro aus Bad Säckingen, der Gitarre, Mandoline und Schlagzeug spielt und die Kompositionen zu Papier bringt. Ebenfalls Berufsmusiker und Multitalente sind die Zwillingsbrüder Eisele aus Sigmaringen: Harry Eisele übernahm den Klavierpart am neuen Laufenburger Steinway-Flügel und spielte auch das Cajon, eine peruanische Kistentrommel.

Jazz spielt gewichtige Rolle

Wolfgang Eisele spielte Sopran- und Altsaxophon, Querflöte, Gitarre und die Darbuka, eine orientalische Trommel. Der spanische Flamenco ist die Grundlage ihrer Musik, und eine gewichtige Rolle spielt der Jazz, wie man an den zahlreichen Soli unschwer bemerkte. Daneben ließ sich das Trio auch von südamerikanischer Musik, Klassik und etwas Rock beeinflussen und schuf so etwas Unverwechselbares, das die diversen Einflüsse zu einer stimmigen Einheit verschmolz.

Mit ihrer Musizierlaune, der Fantasie und dem hervorragenden Zusammenspiel gelang es den Musikern, stets den Eindruck mitreißender Spontaneität zu vermitteln. Wie gut sich spanische Melodien und Harmonien mit jazzigen Improvisationen verbinden ließen, erfuhr man im „Orientalischen Tanz“, in dem Gitarre, Klavier und Flöte die Themen vorstellten und diese als Ausgangspunkt schöner Soli nutzten. Und dass die Musiker auch auf die formale Gestaltung Wert legen, zeigte sich an der „klassischen“ Trias von Anfangsteil, durchführungsartigem Mittelteil und Reprise.

Ein musikalischer Temperamentausbruch

Einen kunstvoll inszenierten Temperamentsausbruch stellte das Trio in der andalusischen Rumba „Aguafiestas“ vor, in der Oliver Fabro mit elektrisierendem Gitarrenspiel aufwartete, das Klavier energische Skalen beisteuerte und Wolfang Eisele mit markanten Rhythmen und Klangfarben des Saxofons das Bild sprühender Lebenslust abrundete. In „Imaginación“ stimmte das Klavier eine träumerische Melodie samt schöner Arabesken an, und Wolfgang Eisele unterstrich mit einer Tonvase nicht nur den Rhythmus, sondern steuerte auch eigenwillige Klangfarben bei. In „Camino de Sol“ erlebte man die „Palmas“ genannte Kunst des Händeklatschens, das den Rhythmus nicht verstärkt, sondern ergänzt, und so trieben die Zwillingsbrüder den Gitarristen zu einer immer virtuoseren Darstellung der Fingerfertigkeit und einer mächtigen Beschleunigung samt Crescendo.

In einem mit subtiler Erotik unterlegten kolumbianischen Paartanz entfaltete Oliver Fabro mit den Tremoli der Mandoline eine eigenartig-flirrende Klangatmosphäre. Mit stürmischen Skalen auf Gitarre und Klavier und energischem Querflötenpart zeigten die Musiker ihr Temperament in der „Sturmwarnung“, um unmittelbar darauf in der „Mondblume“ zu beweisen, dass sie auch Sinn für Nuancen haben, Phrasen mit großer Geduld ausspielen und auf dem Saxofon den schönsten Belcanto entfalten können. Den Schlusspunkt setzten sie mit dem aufpeitschenden Stück „Sirih“ und einer Zugabe. Zur Stimmung auch die Beleuchtung bei, wofür Oliver Fabro dem Lichtkünstler Frowald Rünzi dankte.