von Charlotte Fröse

Ein fantastisches Konzert im Dreiklang und dazu de luxe, zelebrierten am Sonntagnachmittag im Laufenburger Schlössle drei junge überaus begabte Musiker, die sich ganz und gar der Musik verschrieben haben. Mit jugendlichem Charme und großer Professionalität interpretierten die Musiker, die bereits in internationalen Konzertsälen mit Auftritten glänzen, ein Programm mit Werken von Robert Schumann, Darius Milhaud, Edvard Grieg und Ludwig van Beethoven. Das Publikum war ebenso begeistert wie hingerissen und ließ sich, vollkommen angemessen, zu überschwänglichen Beifallsbekundungen hinreißen.

Prickelnde Hochspannung

Maria Theresia Rist, Vorsitzende des Fördervereins Kultur im Schlössle, versprach den Gästen vor dem ersten Konzert in der neuen Saison in der Konzertreihe Mary Codman Classics eine prickelnde Hochspannung, dies trat so auch ein. Mary Codman, die einstige Besitzerin des Schlössle, Musikliebhaberin und Namensgeberin der Reihe, hätte an dem kammermusikalischen Konzert ihre Freude gehabt, die Zuhörer des ausverkauften Konzerts hatten dies gewiss. Sie ließen sich bezaubern und mittragen vor den dargebrachten Musikstücken. Mit ihrem virtuosen Spiel machte die aus Laufenburg stammende Pianistin und künstlerische Leiterin der Mary Codman Classics, Gabriela Fahnenstiel, dem neuen großartigen Steinway-Flügel alle Ehre.

Große Klänge und zarte Töne

Der Violinist Severin Van Schmid entlockte mit einem fulminanten Spiel seinem Instrument eine wunderbare Bandbreite. Dramatische Passagen und leichte, zarte Töne, fanden den direkten Weg in die Herzen der Musikliebhaber. Vitor Fernades, ein Klarinettist der Extraklasse, begeisterte mit seinem großartigen Spiel voller Emotionen. Zusammen mit Gabriela Fahnenstiel interpretierte er „Fantasiestücke für Klavier und Klarinette (Op. 73)“ von Robert Schumann (1810-1856).

Severin Van Schmid und Gabriela Fahnenstiel ließen im Duett die „Kreuzersonate“ von Ludwig van Beethoven erklingen. | Bild: Charlotte Fröse

Die drei Sätze des Stücks, in einer ausgeprägten kraftvollen Manier der Klarinettenmusik, passten so recht zu dem heiteren frühlingshaften Spätnachmittag im sonnendurchfluteten Schlössle-Saal. Als Trio waren die Musiker im besten Dreiklang mit der „Suite für Violine, Klarinette und Klavier (Op. 157b)“ des französischen Komponisten Darius Milhaud (1892-1974) im perfekten Zusammenspiel zu erleben. Aus der Feder des norwegischen Komponisten Edvard Grieg (1843-1907) waren Gabriela Fahnenstiel und Severin Van Schmid mit der „Sonate für Klavier und Violine in G-Dur (Op. 13) zu hören. Neben den fröhlichen Rhythmen prägen auch wehmütige Melodien das Werk.

Mary Codman Classics Die weiteren Konzerte dieser Reihe: Duo-Konzert Saitenpower am Sonntag, 10. Mai, 17 Uhr mit Christina Moser (Violine) und Marta Patrocinio (Klavier); Matinée Bom Dia Laufenburg am Sonntag, 9. August, 11 Uhr mit Dinis Schemann (Klavier); Gipfelstürmer am Sonntag, 1. November, 17 Uhr mit dem Goldmundquartett und Gabriela Fahnenstiel (Klavier). Eintritt ohne Ermäßigung jeweils 20 Euro. Eintrittskarten gibt es auch als Abonnement oder als Konzertgutschein. Vorverkauf bei der Kultur- und Tourismusabteilung der Stadt Laufenburg, 07763/80 61 41.

Im zweiten Teil des Konzerts interpretierten Gabriela Fahnenstiel und Severin Van Schmid die „Kreuzersonate“ (Sonate für Klavier und Violine Nr.9 in A-Dur, Op. 47). Das rund 40-minütige Stück expressive, virtuose Werk stammt vom deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) und ist wohl Beethovens anspruchsvollste Violinsonate. Sie gilt als wild und zügellos. Die beiden Interpreten meisterten bestens und großartig die Herausforderungen des Stücks. Die Begeisterung des Publikums war überschwänglich.