von Susanne Kanele

Um das Brauchtum der Fasnacht zu bewahren und zu erhalten, haben sich auch in diesem Jahr wieder alle Laufenburger Narrengruppen der mehreren und minderen Stadt zusammengetan und ein umfangreiches, grenzüberschreitendes Fasnachtsprogramm auf die Beine gestellt. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr wieder die Städtle-Fasnacht in der Altstadt von Laufenburg.

Gespickt mit kleinen und großen Jubiläen

Die diesjährige Fasnacht ist aber auch gespickt mit kleinen und großen Jubiläen. So feiert zum Beispiel das närrische Kasperle-Theater, dass jedes Jahr im Rahmen der Städtle-Fasnacht im Hotel „Rebstock“ aufspielt, sein 25-jähriges Bestehen. „Das Kasperle hat inzwischen Tradition und von seiner Beliebtheit nichts verloren“, erklärt Claus Epting, Zunftmeister der Narro-Altfischerzunft, der minderen Stadt. Die Tambouren aus der Schweiz werden in diesem Jahr 70 Jahre alt und haben sich in diesem Jahr ein besonderes Programm für die närrischen Gäste ausgedacht. Was es allerdings im Einzelnen sein wird, hat Philipp Maier, Säckelmeister der Narronen in der mehreren Stadt, nicht verraten. Nur soviel: „In der Zunftstube neben der Salmi-Grotte in der mehreren Stadt, wird es eine Bar geben und der Abend steht unter einem Motto“, so Philipp Maier. Auch das neue Kostüm der Tambouren wird während der Städtle-Fasnacht vorgestellt.

Mit Tschättermusik durch die Stadt

Am Donnerstag, 14. Februar, bereits um 5 Uhr nimmt die Laufenburger Fasnacht in der Schweiz ihren Anfang. Eine Stunde später ziehen die deutschen Narren nach und ziehen mit lauter Tschättermusik durch die Innenstadt. Um 16 Uhr startet die Kinderschtättermusik, bei der pro Jahr rund 150 Kinder mit dabei sind. Eine Woche später, am Donnerstag, 21. Februar, lädt der Elferrat Laufenburg wieder zum Wiiberklatsch. Der findet aber nicht wie bisher in der „Alten Post“ statt. „Wir laden die Wiiber zum ersten Klatsch ins Restaurant Schlössle ein“, so Vizepräsident Dierk Knoblauch vom Elferrat. Wieder eine Woche später läutet die Salmanlandung in der Codman-Anlage dann die Laufenburger Städtlefasnacht ein.

Die Nacht der Hexen

Am Freitag startet das Guggen-Open-Air mit einem Kinder-Guggen-Open-Air und dem Monsterkonzert. Der Samstag ist dann die Nacht der Hexen, Geister und Dämonen, die sich zu einem Nachtumzug formieren. Beim grenzüberschreitenden Umzug am Sonntag, 3. März, werden 1500 Hästräger erwartet. Start ist um 14.11 Uhr. Am Montag, 4. März, lädt der Elferrat dann zum närrischen Kinderfest ins Pfarrheim Heilig Geist. ein weiterer Höhepunkt der Laufenburger Fasnacht ist am Dienstag, 5. März, ist das Narrolaufen. Start ist um 14.30 Uhr. Um 19.30 Uhr wird dann die Fasnacht 2019 wieder zu Grabe getragen.