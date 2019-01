von Thomas Wehrli

Der Mann, der im November 2015 seine Ehefrau in Gipf-Oberfrick mit 56 Messerstichen getötet hat, muss 18 Jahre hinter Gitter. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Täters abgewiesen und das Urteil bestätigt. Der heute 44-Jährige bestritt die Tat nicht, er hat sie auch nie gestanden. Er verlangte, dass er nicht wegen Mordes, sondern wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren verurteilt wird. Im Juli 2018 hatte das Obergericht eine Berufung abgewiesen.

56 Messerstiche

Die Tat am 4. November 2015 schockierte die Region. Nach einem Streit griff der Verurteilte, der mit seiner Frau und den drei gemeinsamen Kindern als vorläufig Aufgenommene in Gipf-Oberfrick lebte, zu einem Küchenmesser und stach 56 Mal, meist von hinten, auf seine 30-jährige Ehefrau ein. Er verfolgte sie in den Garten schlug sie, würgte sie und brach ihr Kehlkopf und Nasenbein.

Besonders brutale Tat

Das Bezirksgericht Laufenburg, das den Fall am 31. Oktober 2017 behandelte, beurteilte die Tat als besonders brutal. Zu Recht, sagt das Bundesgericht. „Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass sich das Opfer in einem minutenlangen Todeskampf befunden und unvorstellbare Schmerzen sowie Ängste ausgestanden haben muss.“ Der Mann habe auch dann nicht von seinem Opfer abgelassen, als es in den Garten flüchtete. Stattdessen sei er ohne Rücksicht auf dessen Leben weiter auf das Opfer losgegangen, bis es keine Gegenwehr mehr leistete und schließlich verblutete.

Nicht im Affekt passiert

Zu den Tatumständen hielt bereits das Bezirksgericht fest, dass der Streit nicht von langer Hand geplant, aber auch nicht im Affekt passierte. Diese Darstellung hält das Bundesgericht für überzeugend. Gegen eine Affekthandlung spreche der große Kraftaufwand ebenso wie die Tatsache, dass die Beziehung zur Ehefrau, auch vom Täter selber, als gut beschrieben wurde.

Tötung aus nichtigem Grund

„Die geltend gemachten Streitereien am Tattag sowie am Vorabend vermögen daher keine die besondere Skrupellosigkeit ausschließende Konfliktsituation zu begründen“, hält das Bundesgericht fest. Dies gelte gleichfalls für Eifersucht als Motiv. Das Bundesgericht stimmt mit dem Bezirksgericht überein, dass der Beschwerdeführer seine Ehefrau wegen eines Alltagsstreits beziehungsweise aus nichtigem Grund tötete und dabei äußerst grausam und rücksichtslos vorging.

Mann nennt kein nachvollziehbares Motiv

Nicht mit einer Affekttat zu vereinen ist für das Bundesgericht auch das Verhalten des Mannes. Er verfolgte seine Frau nach draußen, wo er den Blicken von Nachbarn ausgesetzt war. Der Mann nannte weder bei der Vernehmung noch vor dem Bezirksgericht „ein halbwegs nachvollziehbares Tatmotiv“. Der vorausgegangene Streit erkläre nicht einmal die Schläge ins Gesicht und das massive Würgen, die der eigentlichen Tat vorausgegangen seien.

Mildernde Umstände

Das Bezirksgericht ließ traumatische Erlebnisse, die der Mann ins Feld führte, als strafmildernd ins Urteil einfließen. Von einer weiteren Strafmilderung sah es aber wegen schlechter Führung im Gefängnis und mangelnder Einsicht ab. Die Würdigung aller Umstände sei in erforderlichem Maße geschehen, so das Bundesgericht.

Strafzumessung wird bestätigt

Alles in allem sieht das Bundesgericht keinen Grund, die Tat nicht wie die Vorinstanz als besonders skrupellos zu taxieren. Eine so begangene Tat sei mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe oder einer Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren zu ahnden. Das Bundesgericht hält die Strafzumessung des Bezirksgerichts für nachvollziehbar. Sie sei zudem „ausführlich und überzeugend“ begründet.