Laufenburg Das Pfarrer-Ehepaar Michael und Regine Born hat viele Ideen für eine moderne Kirche in Laufenburg

Die neuen evangelischen Pfarrer von Laufenburg, Michael und Regine Born freuen sich über den herzlichen Empfang der Gemeindemitglieder. Die offizielle Amtseinführung ist am 24. März.

Die Freude, aber auch die Neugierde auf die neue Aufgabe ist groß. Denn seit Beginn des Monats betreut das Ehepaar Regine und Michael Born als Pfarrer die evangelische Kirchengemeinde in Laufenburg. Das Paar wird sich die Stelle zu jeweils 50 Prozent teilen. Am Samstag, 24. März, um 17 Uhr wird das Paar in der evangelischen Versöhnungskirche in Laufenburg offiziell in das neue Amt eingeführt. In den kommenden drei Jahren werden dann die rund 1500 Laufenburger Christen von dem Paar betreut.

"Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir eine Gemeinde gemeinsam betreuen möchten", erklärt Michael Born. Bereits im Studium haben sich der 32-Jährige und seine 33-jährige Frau Regine kennen- und liebengelernt, später geheiratet. Heute hat das Paar zwei Söhne im Alter von drei und fünf Jahren. "Gerade in diesem Beruf empfinden wir es als Bereicherung und ein großer Mehrwert, dass wir uns gegenseitig austauschen können", sagt Born weiter.

Natürlich gilt für Beide auch gegenseitig das Beichtgeheimnis. "Aber manchmal ist ein zweiter Blick und ein Perspektivwechsel gar nicht schlecht, weil es nicht nur einen Weg gibt", ergänzt Regine Born. Doch Laufenburg ist nicht die erste Stelle, die sich das Paar teilt. Bereits von 2012 bis 2014 arbeiteten die beiden beim Evangelischen Jugendwerk in Stuttgart auf einer Projektstelle für neue Gemeindeformen.

Obwohl die offizielle Amtseinführung des Paares erst am 24. März sein wird, hat das Paar bereits Gottesdienste in Laufenburg gehalten. "Wir haben uns sehr über die Neugierde gefreut, die uns die Laufenburger Kirchengemeinde entgegen gebracht hatte", so Michael Born.

Das Pfarrer-Ehepaar freut sich auf die neue Aufgabe, sieht darin auch eine Herausforderung als Familie. Ein Vorteil ist, dass immer ein Elternteil bei den Kindern sein wird. "Aber wir müssen darauf achten, dass sich die Gespräche bei den gemeinsamen Mahlzeiten mit den Kindern nicht auch nur um die Gemeindearbeit dreht", erklärt Regine Born. Denn wichtig ist es dem Paar, nicht nur Pfarrer zu sein, sondern auch Paar und Familie.

Regine Born wurde als Pfarrerstochter im württembergischen Kirchheim an der Teck geboren. Eine Bereicherung für das Ehepaar. Denn gerne tauscht sich das Paar mit dem erfahrenen Pfarrer aus. "Wobei sich in den vielen Jahren einiges getan hat", so die junge Pfarrerin. Michael Born stammt aus Grenzach-Wyhlen. "Darum war es unser Wunsch, dass wir eine Stelle am Hochrhein bekommen", so Michael Born.

Mit seiner Arbeit in Laufenburg möchte das Paar die modere Kirche vertreten, ohne die Traditionen außer Acht zu lassen. Dafür hat sich das Paar seit dem Studium und dem Examen 2011 sowie 2012 ein breites Netzwerk aufgebaut. "Auch auf unserer Projektstelle in Stuttgart ist es unter anderem auch um die moderne Kirche gegangen", erklärt Michael Born.