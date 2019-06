von Charlotte Fröse

Zwei Tage lang genossen an diesem Wochenende viele Besucher das traditionelle Musikfest des Musikvereins Binzgen. Erstmals in der langen Geschichte des beliebten Festes startete es bereits am Samstagabend mit einem Tanz- und Disco-Abend, der bei den Besuchern überaus gut ankam. Mit zünftiger Blasmusik wurden die Gäste am Sonntag ab dem Frühschoppenkonzert bis in den Abend hinein unterhalten.

Viele Gäste genossen am Wochenende das Musikfest des Musikvereins Binzgen. | Bild: Charlotte Fröse

In den Vorjahren fand das Fest mit viel Musik am Sonntag und am Montagabend statt. Der Musikverein hatte sich in diesem Jahr dazu entschlossen, statt dem Montag den Samstag als Festtag anzubieten. Karl-Heinz Grimm, Vorsitzender des Musikvereins, sagte: „Mit dem Programm am Samstagabend haben wir etwas Neues ausprobiert und uns vor allem nach der Jugend orientiert.“ Die Besucher lobten die gute Stimmung, berichtete Grimm.

Erwartungen werden nicht erfüllt

Allerdings hatte sich der Musikverein Binzgen deutlich mehr Gäste gewünscht. Den Versuch sei es auf jeden Fall wert gewesen und bei den Gästen, die da waren, kam der Samstagabend jedenfalls sehr gut an, betonte Grimm. Sie feierten ausgelassen zusammen mit der Coverband Brooks im Festzelt. Die Band vom Hochrhein unterhielt die Gäste mit aktuellen Titeln aus den Charts, bekannten Rock-Klassikern, Oldies, Schlagern und Evergreens.

Tänzer der Tanzschule Young Stage Academy aus Laufenburg zeigten den Musikfestgästen einen Jazz-Tanz. | Bild: Charlotte Fröse

Bei sommerlichen Temperaturen ging das Fest am Sonntag mit einem Frühschoppenkonzert weiter. Der Besucherstrom riss den ganzen Sonntag bei bestem Festtagswetter nicht ab. Der Musikverein Gaiß-Waldkirch unterhielt die Gäste um die Mittagszeit mit fröhlichen Melodien. Dazu servierten die vielen Helfer des Musikvereins Binzgen den Besuchern Kulinarisches aus der Festküche. Zum Kaffee waren die jungen Musiker des Jugendblasorchesters Laufenburg unter der Leitung von Rolf Tolksdorf am Zug. Sie begeisterten die Gäste mit ihrem großen musikalischen Können.

Der Musikverein Dangstetten unter der Leitung von Nicole Eilers unterhielt die Gäste mit Blasmusik. | Bild: Charlotte Fröse

Nach der Bläserjugend präsentierte sich die Tanzjugend. Die Tanzschule Young Stage Academy aus Laufenburg zeigte den Musikfestgästen einen Jazz-Tanz, einstudiert von Corinna Eschbach. Auf der Bühne im Festzelt nahmen am Nachmittag weitere Gastmusikvereine Platz. Der Musikverein Dangstetten und die Musikvereine aus Oberhof und Hochsal bestritten die musikalische Unterhaltung am Nachmittag. Zum Festausklang punktete die Gruppe Noochschlag mit einem musikalischen Programm aus böhmisch-mährischer Blasmusik, mit dem das Fest einen stimmungsvollen und unterhaltsamen Abschluss nahm.

Küssaberg Musikvereine Dangstetten und Binzgen überzeugen bei Doppelkonzert Das könnte Sie auch interessieren