von Thomas Wehrli

An den Kosten sollen sich die Einwohner mit 500.000, die Ortsbürger mit 850.000 Franken beteiligen. Entsprechenden Krediten haben beide Gemeindeversammlungen im November zugestimmt. Ebenso einer Erhöhung des jährlichen Betriebsbeitrages auf je 20.000 Franken. Gegen die Entscheide hat die Initiative „IG 5080/ 5085“ erfolgreich das Referendum ergriffen. Am Sonntag, 9. Februar, stimmen deshalb Ortsbürger und Einwohner an der Urne über die Kredite ab.