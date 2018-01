Laufenburg Das Kirchenkonzert mit Jonas Ebner und Ulf Kühner klingt wie ein musikalischer Tanz

Jonas Ebner und Ulf Kühner gestalten ein Konzert mit Orgel und Oboe. Das Programm führt durch verschiedene musikalische Epochen.

Einen musikalischen Tanz zwischen Orgel und Oboe bekamen die Zuhörer des Neujahreskonzertes 2018 in der Versöhnungskirche in Laufenburg zu hören. Jonas Ebner übernahm dabei den maskulinen Part an der Orgel und Ulf Kühner vertrat mit seiner Oboe die feminine Seite. „Wir möchten Sie heute Abend auf eine Reise durch die Jahrhunderte mitnehmen“, kündigte Jonas Ebner das Programm an, welches durch verschiedene Musikepochen führte.

Gestartet wurde im Barock mit einer Sonate in vier Sätzen von Georg Philipp Telemann. Mit den anknüpfenden zwei Oboenkonzerten drangen die Musiker dann stilistisch in die Epoche der Romantik vor, die musikalisch wiederzuerkennen war. Orgel und Oboe klangen dabei wie ein verliebtes Pärchen, wobei zu vernehmen war, dass sich die Oboe ein bisschen zierte, wodurch ein musikalisches Wechselspiel entstand. Die "Fantasie G-Dur" von Johann Gottfried Müthel inszenierte Jonas Ebner alleine auf der Orgel.

Anschließend machte man einen etwas größeren zeitlichen Sprung und drang in das 20. Jahrhundert und somit in die Moderne vor. Hierfür hatten die Musiker das Werk „Snake für Englisch Horn solo“ des Künstlers Michael Berkeley ausgewählt, das von einem englischen Gedicht mit dem Titel „The Snake“, also „Die Schlange“, inspiriert worden sein soll. Das Stück erinnert an eine Schlange, die sich durch Mauerwerk und Gebüsch windet. Ulf Kühner, der dieses Stück alleine vortragen durfte, wechselte dafür sein Instrument und stieg auf eine Tenor-Oboe um, die auch den Namen „Englischhorn“ trägt.

Den Abschluss machten die „Six Studies in English Folksong“, von denen die Musiker vier vortrugen. Zu hören waren weiche und harmonisierende Klänge, denn die beiden Instrumente stellten in ihrer Klangfarbe eine besondere Ergänzung dar. Nach einem üppigen Applaus gaben die beiden Musiker eine kleine Zugabe, bei der das Publikum noch einmal Orgel und Oboe miteinander tanzen hören durfte. Im Anschluss an das Konzert in der Versöhnungskirche in Laufenburg wurden die zahlreich erschienenen Gäste noch auf einen Apéro eingeladen.