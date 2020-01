2019 war für Laufenburg wieder einmal ein Jahr der Baustellen. Zwei davon konnten erfolgreich abgeschlossen werden: Ende März wurde der 4,1 Millionen Euro teure neue Kindergarten Rappenstein offiziell in Betrieb genommen. Er ersetzt das im Mai 2017 abgerissene alte sanierungsbedürftige Kindergartengebäude. 110 Kinder können im neuen Kinderqarten in fünf Gruppen betreut werden. Parallel zum Kindergarten wurden auch die vor allem von der benachbarten Hans-Thoma-Schule genutzten Freianlagen umgestaltet. Bei einem Tag der offenen Tür machten sich mehrere Tausend Besucher persönlich ein Bild von der neuen Betreuungseinrichtung. Unter den Gästen war auch eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Le Croisic. Probleme hat die Stadt allerdings, genügend Betreuungspersonal zu finden. Zum 30. Juni waren nur 41 der 49 Personalstellen an den städtischen Kindergärten besetzt.

Ein Jahr war die Hännerstraße ein Baustelle. Bild: Reinhard Herbrig | Bild: Reinhard Herbrig

Am 1. Oktober wurde die runderneuerte und vergrößerte Hännerstraße eröffnet. Ein Jahr lang war die vielfrequentierte Kreisstraße eine Baustelle gewesen. Von den Baukosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro trug die Stadt rund 1,0 Millionen, der Landkreis die verbleibenden 0,7 Millionen. Die Arbeiten nahmen auch deshalb so viel Zeit in Anspruch, weil die Stadt im Untergrund der Straße eine ganze Reihe von Versorgungsleitungen verlegen ließ. Noch nicht befahrbar ist über den Jahreswechsel hinweg weiterhin die Bergstraße, wo währen der Arbeiten an der Hännerstraße eine beschädigte Verdolung entdeckt worden war.

Die Mitglieder des neugewählten Laufenburger Gemeinderats. Bild: Fotostudio Höckendorff | Bild: Fotostudio Höckendorff

Einen Umbau erfuhr auch der Laufenburger Gemeinderat bei den Kommunalwahlen am 26. Mai. Die Grünen legten im Bundestrend stark zu und verdoppelten ihre Stimmen. Sie stellen mit einem Anteil von 16,6 Prozent jetzt drei statt zwei Stadträte (neu Raimund Huber). Erstmals im Gemeinderat vertreten ist die AfD mit Patrick Meier im Stadtrat. Neben Murg ist Laufenburg die einzige Kommune im Landkreis Waldshut, in der die Partei ein Mandat im Gemeinderat errungen hat. Sie kam auf 4,7 Prozent. Mit 38,7 Prozent und nach wie vor sieben Sitzen haben sich die Freien Wähler als stärkste lokalpolitische Kraft in Laufenburg behauptet (neu Bruno Sonnenmoser). Je einen Sitz mussten die CDU und die SPD abgegeben. Die CDU stellt mit 25,9 Prozent Stimmenanteil noch fünf, die SPD mit 14,2 Prozent noch zwei Stadträte.

Viele Laufenburger hätten sich gewünscht, dass zwei weitere Bauvorhaben weiter vorangekommen wären. Landesverkehrsminister Winfried Hermann strich am 31. Januar bei einem Gespräch mit den Bürgermeister von Laufenburg und Albbruck, Alt-Kreisrat Lothar Schlageter, Landrat Martin Kistler sowie den Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Rainer Stickelberger (SPD) die Abfahrt Hauenstein von der Prioritätenliste. Entgegen früheren Zusagen soll die Abfahrt nun doch nicht vorgezogen werden. Dies bedeutet, dass die gegenwärtige Situation noch mindestens 20 weitere Jahre anhalten wird. Bürgermeister Krieger zeigte sich enttäuscht: „Jetzt drückt man einfach den Reset-Knopf.“

Grünes Licht gab das Landratsamt am 6. März für den Laufenburger Obi-Markt. Östlich des Zollkreisels planen Investoren den Bau eines Baumarkts mit 5000 Quadratmeter Baufläche, eines Gartencenters mit 2400 Quadratmetern und eines Parkdecks. Bereits Ende Januar hatte der Gemeinderat Laufenburg dem Bauantrag zugestimmt. Die Investoren erklärten, dass noch 2019 mit dem Bau begonnen werden solle – „so hoffen wir“. Doch auf dem ehemaligen Dampfsäge-Areal rollten bis keine Bagger an, weil bis Dezember kein Vertrag mit einem Generalunternehmer abgeschlossen werden konnte.

Baustelle war für mehrere Monate auch die Kirche St. Martin in Luttingen. Die Kirchengemeinde Laufenburg-Albbruck sanierte das Gebäudeinnere für 300.000 Euro. Unter anderem wurde die 1935 eingebaute Mönch-Orgel einer Revision unterzogen und eine neue Lautsprecheranlage eingebaut. Als im August auch die vier Glocken wieder erklangen, die eine neue Steuereinheit erhalten hatten, war die größte diesjährige Investition der katholischen Kirchengemeinde abgeschlossen.