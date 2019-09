von Thomas Wehrli

Hannes Burger ist zufrieden. „Die Bibelausstellung läuft sehr gut“, freut sich der Präsident des Museumsvereins Laufenburg/Schweiz. Seit Ende März präsentiert das Museum Schiff rund 100 alte Bibeln und zeigt an ihnen Entstehung, Handwerk und Kunst der Heiligen Schrift auf. „Bislang hatten wir rund 750 Besucher“, sagt Burger. Das sei für das Sommerhalbjahr ein guter Wert. Burger ist denn auch guten Mutes, dass die laufende Ausstellung an die vorigen herankommt und sich „zwischen 1500 und 2000 Besucher“ in die Welt der Bibel entführen lassen.

Da sich beim Museum bereits mehrere Gruppen gemeldet haben, die die Ausstellung Anfang 2020 besuchen möchten, überlegt sich der Verein, die Ausstellung um „rund drei Monate“ zu verlängern. Eigentlich wäre am 6. Januar Schluss, so wäre die Ausstellung dann bis im März offen. Was Burger besonders freut, ist, dass die Ausstellung weit über die Region hinaus auf Resonanz stößt und die Besucher von weit her nach Laufenburg kommen. Die Besucher schätzen demnach vor allem, dass man die alten Bibeln nicht, wie in anderen Bibliotheken, nur anschauen kann, sondern dass man in ihnen blättern darf.

Rund 30 der 100 Bibeln sind explizit zum Anfassen gedacht. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit und bringen zu Führungen mit dem Bibelkenner Norbert Plumhof ihre alten Bibeln zum Schätzen mit. Bei manchen fehlen Seiten. „Aber es hat auch immer wieder wahre Prunkstücke dabei“, weiß Burger. Burger hat sich vor der Ausstellung wenig mit der Bibel befasst. „Ich habe selber viel gelernt“, sagt er.

Er glaubt, dass die Ausstellung vielen wie ihm den Zugang zum Buch der Bücher geöffnet hat – „und hoffentlich noch öffnen wird“. Gut kommt bei den Besuchern im Museum Schiff auch der funktionstüchtige Nachbau einer Gutenbergpresse an, den Antikschreiner Walter Schraner aus dem Laufenburger Ortsteil Sulz im Auftrag des Museumsvereins gebaut hat. „Die Presse ist fantastisch“, freut sich Burger. Man könne den Besuchern so live zeigen, wie die ersten Druckmaschinen vor 500 Jahren funktioniert haben. „Das war ein Quantensprung“, blickt Burger auf die Anfänge des Buchdrucks zurück. Denn vor der Erfindung des Buchdrucks mussten alle Schriftstücke von Hand (ab-)geschrieben werden.