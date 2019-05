Das Harmonika-Orchester Laufenburg unter der Leitung von Vadim Fedorov lud zu seinem Konzert im Pfarrheim Heilig Geist in Laufenburg ein. Besonderer Gast war das Rock-Orchester Akonima des Akkordeonvereins Wehr. Den Auftakt des Konzertabends machte die Akkordeon-AG der Hebelschule Rhina/Luttingen machen. Die Kinder, die seit Oktober 2018 in dieser Zusammensetzung üben, führten Stücke wie „Hänschen Klein“, „Freude schöner Götterfunken“ oder „Es ist ein Mann in Brunn’ gefallen“ auf und zeigten, wie viel sie in dieser kurzen Zeit schon lernen konnten.

Im Anschluss bewies das Jugendorchester des Harmonika-Orchesters Laufenburg, das sich aus den verschiedenen Ausbildungsgruppen des Vereins zusammensetzt, dass auf das Hauptorchester talentierter Nachwuchs wartet. Mit den Stücken „Open up“, „Disco-Fieber“ und „Keep On Grooving“ zeigten die Jungmusiker, die von Vadim Fedorov und Patrick Wassmer ausgebildet werden, ihr fortgeschrittenes Können.

Rocky auf dem Akkordeon

Nach einer kurzen Umbaupause durften die Gäste aus Wehr auf der Bühne Platz nehmen, die ebenfalls von Vadim Fedorov dirigiert werden. Das Rock-Orchester, das sich aus Akkordeon-Spielern und einer Rockband zusammensetzt, brachte seinem Namen entsprechend rockig-popige Songs auf die Bühne. Neben „Stop“, dem „Jailhouse Rock“, „Nothing Else Matters“ oder „I feel Lucky“ hatte das Rock-Orchester ein Medley der Band Santiano und den Klassiker „Eye Of The Tiger“ des Musicals „Rocky“ mitgebracht. Die erfrischende und interessante Kombination aus Gitarren- und Basssounds und Akkordeon-Melodie konnte die zahlreichen Zuhörer begeistern.

Im Anschluss nahm das Harmonika-Orchester Laufenburg auf der Bühne Platz. Ihr Konzertteil vereinte verschiedene Filmmusiken wie „La Storia“, den „Mac Arthur Park“, „Sway“ und „Music“, welches die unsterbliche Liebe zur Musik zum Ausdruck bringt. Passend dazu konnte Dietmar Fink vom Deutschen-Harmonika-Verband Bezirk Dreiländerecke vier aktive Spielerinnen für ihre langjährige musikalische Tätigkeit auszeichnen. Für zehn Jahre geehrt wurde Annika Kaiser. Die silberne Verdienstnadel für 40 Jahre musikalisches Engagement erhielten Iris Tolksdorf, Martina Frei und Manuela Schmidle.

Zum Schluss gibt es das Beste von „Grease“

Nach einem Medley aus dem Musical „Grease“ schloss das Harminika-Orchester das Konzert mit „Simply the best“ von Tina Turner. Gesanglich umrahmt wurde der Auftritt des Harmonika-Orchsters von Christina Scholz. Das große musikalische Finale machte eine gemeinsame Zugabe mit Akonima, das sich dem Besten aus „Grease“ widmete. Damit ging ein musikalisch vielfältiger Abend zu Ende.

Das Harmonika-Orchester Laufenburg zählt zwölf aktive Spieler. Zum Orchester gehören diverse Ausbildungsgruppen und eine Akkordeon-AG der Hebelschule Rhina/Luttingen. Dirigent ist Vadim Fedorov.