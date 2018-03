Laufenburg/Hochsal Darum sorgt die Partnerstadt Le Croisic beim Schwarzwaldverein Laufenburg für einen Mitgliederzuwachs

Der Schwarzwaldverein Laufenburg hat im Jahr 2017 41 neue Mitglieder dazugewonnen. Damit gehören dem Verein nun 344 Mitglieder an. Vor allem die Reise in die Partnerstadt Le Croisic bringt Zulauf, warum, erfahren Sie hier.

Stolz präsentierte die Vorsitzende Ines Zeller in der Hauptversammlung den auf 344 Mitglieder angewachsenen Schwarzwaldverein Laufenburg. Neben den über 40 anwesenden Mitgliedern, begrüßte sie Stadträtin Michaela Kaiser, die Bürgermeister Ulrich Krieger vertrat, den stellvertretenden Vorsitzenden des Nachbarvereins Bad Säckingen, Jürgen Huber, und die Ehrenmitglieder des Vereins.

Der Zuwachs von 41 neuen Mitgliedern lag nicht nur an dem "Bomben-Programm" des Schwarzwaldvereins, sondern auch an dem Beschluss, dass nur noch Vereinsmitglieder an der Reise nach Le Croisic teilnehmen dürfen. Von den 113 Personen, unter denen 50 Prozent Kinder waren, habe bis heute keiner die Mitgliedschaft bereut, erklärte Ines Zeller.

Zu den Höhepunkten des zurückliegenden Vereinsjahres zählte Ines Zeller die Teilnahme am Erörterungsverfahren des zum mittlerweile ad acto gelegten Pumpspeicherkraftwerks Atdorf. Sie begrüßte die drei neuen Wanderführerinnen Gisela Müller, Gerdi Oeschger und Manuela Neuwald, die im Januar und Februar die Wanderführerausbildung absolviert haben. Im Mittelpunkt standen die 38 geführten Wanderungen, an denen sich 35 Prozent Gäste beteiligten.

Sie dankte der Stadt Laufenburg für den Beitrag zur Jugendförderung und freute sich über den guten Gewinn, den der Verein mit seiner Hütte bei der Altstadtweihnacht gemacht hat. Wie Wanderführer Franz Butz in seinem ausführlichen Bericht hervorhob, sind bei den Wanderungen 440 Kilometer zurückgelegt worden, an denen sich elf Prozent Kinder und Jugendliche beteiligt haben. Zu den Höhepunkten zählte er die Hotzenwald-Querweg-Weitwanderung, das Bergwochenende im Muotathal, die Familienaktivitäten und das Bogenschießen und Wandern. Sein Ausblick für 2018 ist mit 54 Wanderungen wieder vielversprechend. Neu sind dabei die Radwanderungen mit Uli Pätzmann.

Wegewart Gebhard Baumgartner hat für die Pflege der vorbildlichen Beschilderung durch den Schwarzwaldverein gesorgt, für die er 148 Stunden eingesetzt und 1021 Kilometer zurückgelegt hat. Bruno Ruch hat sich um den Erhalt der Bänke gekümmert. Der Naturschutzbericht von Wolfgang Schlüter brachte die Anwesenden zum Nachdenken, als er vom Vernichten großer Teile des Regewaldes und der Verschmutzung der Ozeane durch Plastikmüll berichtete. Er empfahl, mehr zu laufen, weniger Verpackung zu verwenden und mitzuhelfen, Biotope und Naturschutzgebiete zu pflegen.

Nach dem Verlesen des Kassenberichts durch Elli Brix, der mit einem Plus abschloss, nahm Michaela Kaiser die Entlastung von Kassiererin und Gesamtvorstand vor. Die Wiederwahl erfolgte einstimmig. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Hubert Mutter und für 25 Jahre wurden Ursula und Bruno Ruch geehrt. Petra Gritsch erhielt die bronzene Ehrennadel. Sie hat die Aufgaben von Gert Philipp beim Verein und bei der Organisation der Le-Croisic-Reisen übernommen.

Der Schwazwaldverein Laufenburg hat 344 Mitglieder. Vorsitzende ist Ines Zeller, ihre Stellvertreterin ist Petra Gritsch, Schriftführerin ist Renate Vogt und Kassiererin ist Elli Brix. Fachleiter Naturschutz ist Wolfgang Schlüter und Fachleiter Wanderführer ist Franz Butz. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.schwarzwaldverein-laufenburg.de).