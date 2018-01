Laufenburg Dacia-Fahrer sucht Unfallgegner

Autofahrer kann sich Blechschaden nicht erklären

Am Freitagmittag meldete ein 35 Jahre alter Autofahrer einen Schaden an seinem schwarzen Dacia Duster. Dessen genaue Herkunft konnte sich der Mann nicht erklären. Er war gegen 16 Uhr im Laufenpark und hatte dort in Höhe eines Friseursalons geparkt. Entweder wurde der Dacia dort von einem unbekannten Fahrzeug gestreift oder der Dacia-Fahrer selbst hatte ein anderes Auto beschädigt. Dem Mann war noch in Erinnerung, dass ihm eine ältere Frau in einem Kombi begegnete und es dabei eng zuging.

Der Dacia wies den Schaden am rechten hinteren Bereich auf. Weißer Fremdlack war daran festzustellen. Der Polizeiposten Laufenburg bittet um Hinweise (Kontakt 07763 9288-0).