Kindertageseinrichtungen und Schulen sind ab Dienstag, 17. März, geschlossen. Eine Notbetreuung ist gewährleistet, wenn beide Erziehungsberechtigte bezioehungsweise der Alleinerziehungsberechtigte im Bereich der kritischen Infrastruktur beruflich tätig sind. Hierzu zählen die Gesundheitsversorgung, die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die öffentliche Infrastruktur und die Lebensmittelbranche. Anträge auf Aufnahme in die Notbetreuung sind auf den Homepages der Hans-Thoma-Schule (www.hts-laufenburg.de), der Hebelschule (www.hebelschule-laufenburg.de) und für die Kindertageseinrichtungen auf der städtischen Homepage (www.laufenburg.de) verfügbar.

Das Rathaus, die Tourist-Information und die Technischen Betriebe sind ab Dienstag, 17. März, für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Telefonisch sind sie wie gewohnt erreichbar: das Rathaus montags bis freitags 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags zusätzlich 14 bis 18 Uhr, die Tourist-Info montags bis freitags 9 bis 12 Uhr sowie Donnerstag zusätzlich 14 bis 18 Uhr, die Technischen Betriebe montags bis freitags 8 bis 12 Uhr. In dringenden Fällen erhalten die Bürger nach vorheriger telefonischer Absprache einen Termin für ihr Anliegen. Da die Stadtverwaltung aufgrund des Corona-Virus zahlreiche Mehraufgaben zu bewältigen hat und nur eingeschränkt besetzt ist, kann es zu Verzögerungen und Wartezeiten kommen. Die Stadtverwaltung bitten dafür um Verständnis. Ob Trauungen wie geplant stattfinden können, wird im Einzelfall abgeklärt. Traupaare können sich hierzu direkt beim Standesamt melden unter 07763/806-230.



Alle städtischen Veranstaltungen sind bis auf Weiteres abgesagt. Hierzu gehören insbesondere die für den 21. März geplante Stadtputzaktion, das für den 27. März geplante Konzert des Gabriele-Maurer-Quintetts (GMQ) im Schlössle, die Sitzungen des Gemeinderates sowie des Bau- und Umweltausschusses.

Die städtischen Turnhallen (Rappensteinhalle, Möslehalle Luttingen, Turnhalle Rhina, Bürgerhaus Nord) sowie die sonstigen städtischen Gebäude, die zur Vereinsunterbringung genutzt werden (Probelokale und andere) sind ab sofort für den Betrieb gesperrt. Dies betrifft sowohl die Trainingsstunden, Proben und Besprechungen der Vereine (auch der Abordnungen) als auch private Vermietungen (Geburtstage und dergleichen).

Die Stadtbücherei bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Die Fälligkeit für ausgeliehene Medien verlängert sich auf zwei Wochen nach der Wiedereröffnung. Der genaue Termin wird – sobald er feststeht – bekannt gegeben.

Die Jubilarsbesuche durch den Bürgermeister und die Bürgermeister-Stellvertreter müssen als Vorsichtsmaßnahme ab sofort ausfallen.



Alle Veranstaltungen ab 100 Personen sind derzeit aufgrund der Allgemeinverfügung des Landes vom 16. März untersagt. Weitere Veranstaltungen werden aus Vorsicht abgesagt. Derzeit ist die Absage folgender Veranstaltungen in Laufenburg bekannt:

20./21. März Theaterabend des FC Binzgen im Pfarrheim Laufenburg, 21. März Stadtputzaktion, 21./22. März Lesung „Kleider machen Leute“ im Buch & Café am Andelsbach, 22. März Josefsmarkt in Hauenstein, 27. März Konzert im Schlössle Laufenburg, 28. März, Jahreskonzert des Musikvereins Hochsal in der Halle Schachen, 5. April Ostermarkt in der Andelsbachstraße Laufenburg, 7. April Seniorennachmittag des Ortschaftsrates im Foyer Möslehalle Luttingen, 14. April Liedersingen des Stadtseniorenrates im Foyer Möslehalle Luttingen, 18./19. April Jahreskonzert des Musikvereins Rotzel im Bürgerhaus Rotzel, 28. April Spielenachmittag des Stadtseniorenrates im Foyer Möslehalle Luttingen. Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

An der Grenze zur Schweiz gibt es seit Montag, 16. März, 8 Uhr Kontrollen. Für Berufspendler und für den Güterverkehr ist die Grenze weiterhin passierbar.

Seit Montagabend gibt es eine Sperrung für die Laufenbrücke, welche bislang fußläufig als Grenzübertritt genutzt werden konnte. Für Rettungskräfte im Einsatz (zum Beispiel bei einem Brand in der Altstadt) ist die Brücke weiterhin passierbar.

Der Linienverkehr der Südbadenbusgesellschaft (SBG) wie folgt angepasst: Ab Mittwoch, 18. März, bis zum Freitag, 3. April, (Beginn der Osterferien) fahren alle Linienbusse im Landkreis Waldshut und im Landkreis Lörrach wie an Ferientagen. Im Anschluss daran folgen die offiziellen Osterferien.