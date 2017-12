Laufenburg Christen in Murg und Laufenburg feiern besinnliche Weihnachten

Besinnlichkeit und Zusammensein ürägten das Bild an Heiligabend. Ein gemeinsames Abendessen in Murg rundet die Andacht gelungen ab.

Ruhige Momente des Lichts und Momente des Innehaltens feierten an Heiligabend zahlreiche Menschen aus Murg und Laufenburg bei Andachten, Gottesdiensten und Feiern in den Gemeinden. Abseits der vielen Leckereien und der großen Bescherungen, kamen die Menschen besinnlich zusammen, um den eigentlichen, weihnachtlichen Gedanken zu feiern: dankbar sein für das Gute und Frieden, was Jesus im christlichen Sinn verkörpert.

In Laufenburg feierten Groß und Klein, Jung und Alt gleich an mehreren Orten. Für Familien fand an Heiligabend schon am frühen Nachmittag ein Gottesdienst in der evangelischen Versöhnungskirche statt. Geleitet von Dekanin Christiane Vogel stand die Weihnachtsgeschichte, vor allem aber das Jesuskind selbst im Mittelpunkt. In ihrer Predigt erinnerte Vogel an die vielen "Stehrumsel" in der Weihnachtszeit, also jene Dinge, die bei jedermann mehr oder weniger unbeachtet herumstehen und dann in einer Aufbewahrungsschachtel verstaut werden. Auch das Christuskind in den heimischen Grippen wird nach Weihnachten wieder verstaut. "Ich habe die Befürchtung, dass wir das Jesuskind nicht nur äußerlich wieder in die Kiste packen, sondern auch innerlich", mahnte die Dekanin. So sei es gerade an Weihnachten an der Zeit, sich ebenso für die kommenden Wochen und Monate zu besinnen, um sich der Allgegenwärtigkeit Jesu bewusst zu werden.

Auch in den katholischen Kirchen der Seelsorgeeinheit Laufenburg wurden Weihnachten und die Geburt Jesu als Sohn Gottes gefeiert. Lebendig erzählt wurde die Weihnachtsgeschichte beim Krippenspiel am Nachmittag in der Heilig-Geist-Kirche, worauf am späten Abend die traditionelle Christmette folgte. Die Eucharistiefeier fand unter der Leitung von Pfarrer Klaus Fietz statt, der in diesem feierlichen Gottesdienst die Herzen von zahlreich erschienen Gemeindemitgliedern erreichte.

Mit einem Kinderkrippenspiel startete auch die katholische Kirchengemeinde Murg ihre sakralen Feierlichkeiten. Begleitet von Pastoralreferentin Gabriele Trapp zeigten die Kinder die Weihnachtsgeschichte aus einer besonderen Perspektive: Sie wurde vom Weihnachtsstern erzählt, der hoch oben in der Kanzel seinen Platz hatte. Von dort aus konnte er das Treiben auf der Erde, wo Maria und Josef auf das Dringlichste eine Herberge suchten, beobachten. Mit der Geburt Jesu kam dann nicht nur das Licht zur Christenheit, sondern auch die St. Magnus Kirche war ab diesem Moment hell erleuchtet. Zeitgleich feierten auch die Senioren im benachbarten Vinzentiushaus gemeinsam mit dem Männergesangsverein.

So ging es an Heiligabend auch um den gemeinschaftlichen Gedanken. Besonders stark gelebt wurde dieser im evangelischen Gemeindehaus, wo Ilona Grüber im Anschluss an die Andacht in der Christuskirche zum gemeinsamen Abendessen ein geladen hatte – eine Idee, die auf beiden Seiten Zufriedenheit bescherte.