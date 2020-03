Mit dem Kanon „Immer und überall fangen wir zu singen an“, eröffnete Chorleiterin Christine Böhler die 18. Hauptversammlung des Chores Binzgen. Obwohl der Chor Binzgen offiziell erst seit 18 Jahren besteht, reichen seine Anfänge weiter zurück. Deshalb konnte Vorsitzende Ursula Böhler am Mittwoch im ehemaligen Schulhaus von Binzgen Helmut Böhler, Silvia Hasieber und Regina Keller zu 25 Jahren Mitgliedschaft gratulieren. Natürlich zählte sie selbst, als Gründerin des Chores, ebenfalls zu den Jubilaren.

Der Schlüssel des Erfolges ist die Kinder- und Jugendarbeit des Vereins. Ein Verdienst auch der beiden Chorleiterinnen Kathrin Günther und Christine Böhler, die beinahe bei allen 25 Auftritten, die der Chor im vergangenen Jahr hatte, vertreten waren und bereits die aller jüngsten Kinder unter ihre Fittiche nehmen. Dies ging aus dem Jahresbericht des Kinder- und Jugendchores von Kathrin Günther hervor, den Regina Keller vortrug: 31 Kinder von acht bis elf Jahren proben in der mittleren Gruppe, während im Jugendchor Kinder und Jugendliche ab der vierten Klasse zusammen singen. Höhepunkt war die Aufführung des Musicals „Tabaluga oder die Reise zur Vernunft“ am 28. und 29. Juli 2019 durch den Kinderchor, während der Jugendchor das „Herzschlag-Musical“ präsentierte.

In diesem Jahr wird für das Grusical „Dracula“ geprobt, dessen Aufführung jedoch erst im nächsten Jahr vorgesehen ist. Am 15. März wir der Kinderchor beim Kapellenfest in Binzgen singen, während der Jugendchor am 28. Juni in der Stadthalle von Bonndorf mit anderen Kinderchören auftreten wird. Ein Höhepunkt wird der Auftritt am 8. November zum 100-jährigen Bestehen des Chorverbandes Hochrhein in Titisee-Neustadt sein. Natürlich spielte der Erwachsenenchor mit vielen Auftritten ebenfalls eine gewichtige Rolle. Am 5. April um 16 Uhr findet in der Borromaeus-Kapelle in Rotzel ein Veeh-Harfen-Konzert statt.

Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurden Ursula Böhler (Vorsitzende), Silvia Hasieber (Stellvertreterin), Helmut Böhler (Kassierer), Claudia Grolm (Schriftführerin) und Sabrina Döbele, Regina Keller sowie Vroni Augustin (Beisitzerinnen), einstimmig wieder gewählt. Neu in den Vorstand kam als Beisitzerin Claudia Grohmann-Kastner. Die Kassenprüfer Inge Rüd und Berthold Kaiser wurden ebenfalls bestätigt.

Der Verein: Der Chor Binzgen besteht schon seit 18 Jahren und setzt sich aus verschiedenen altersgerechten Chorgruppen zusammen. Die Mitgliederzahl ist auf 320 Mitglieder angewachsen. Vorsitzende ist Ursula Böhler, ihre Vertreterin Sylvia Hasieber. Die Chorleitung haben Christine Böhler und Kathrin Günther inne. Kontakt: per Telefon 07763/47 25 oder E-Mail (h_u.boehler@web.de). Informationen im Internet (www.chor-binzgen.de).