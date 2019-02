von Charlotte Fröse

An der Nominierungsversammlung am Freitag, 22. Februar, stellte die CDU im Laufenburger Gasthaus "Alte Post" die Kandidaten für den Kreistag im Wahlkreis IV/Murg, Laufenburg, Albbruck, vor. Als stärkste Fraktion ist die CDU derzeit mit 19 Mandatsträgern im Kreistag vertreten. Die bisherigen Mandatsträger aus dem Wahlkries IV, Stefan Kaiser, Ulrich Krieger und Claus Schlachter, stellen sich am 26. Mai wieder zur Wahl.

Adrian Probst, Bürgermeister der Domstadt St. Blasien, sandte als Wahlleiter ein großes Kompliment an die CDU-Mitglieder, die es geschafft hätten, eine gute Mischung der Kandidaten was sowohl das Alter, das Geschlecht wie die Berufe anbelange, aufzustellen. Zusammen mit den drei bisherigen Amtsinhabern sei es eine starke erfahrene Truppe, betonte Probst.

Mehr Fokus auf lokale Themen

Er hofft zudem auf neue Impulse was vor allem die lokalen Themen anbelange. „Mein Wunsch ist es, dass wir lokale Sachthemen, um die es im Alltag geht, und nicht so sehr die Landes- und Bundespolitik im Fokus behalten“, sagte Probst. Als Beispiel nannte er den Weiterbau der A98, die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, den Breitbandausbau und den Bau des neuen Kreiskrankenhauses. „Diese Themen werden Generationen beschäftigen“, betonte Probst.

In Bezug auf die Mitarbeit in der CDU sagte Probst: „Wir müssen wegkommen von einer 30-jährigen Haltbarkeit.“ Engagement müsse absehbar gemacht werden. Als Begründung sagte er dazu, dass sich Menschen heute eher projekthaft engagieren wollen. Er hofft, dass sich dadurch auch eine Signalwirkung einstellt und die CDU wieder attraktiver wird, auch für jüngere Menschen.

Stefan Kaiser, Bürgermeister in Albbruck, ist seit 2009 im Kreistag vertreten. Unter anderem ist er im Verwaltungs- und Finanzausschuss. Seit fünf Jahren ist Ulrich Krieger, Bürgermeister der Stadt Laufenburg, Mitglied im Kreistag. Als Mitglied ist er im Ausschuss für Schulen, Kultur und Tourismus vertreten.

Ebenfalls seit der letzten Wahl sitzt Claus Schlachter, Landwirt aus Albbruck, im Kreistag. Er ist Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss sowie im Bau- und Umweltausschuss. Die zehn Kandidaten auf der Liste wurden von den 22 anwesenden Mitgliedern mit jeweils deutlicher Mehrheit gewählt. Wiederum ist geplant, anlässlich der Kreistagswahl, einen Kandidatenbrief mit den CDU-Kandidaten zu erstellen.