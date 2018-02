vor 1 Stunde Markus Baier Laufenburg Bürgermeisterabsetzung in Laufenburg: Retro trifft Fortschritt

Heiß und musikalisch ging es her bei der Bürgermeisterabsetzung der Elferräte in Laufenburg. Die "Gründung einer Scheinfirma" zur Anschaffung eines sauteuren Flügels für Konzerte im Schlössle legten die Narren dem Bürgermeister Ulrich Krieger ebenso zur Last wie den baldigen Wegzug der Hausärzte nach Murg. Der schlagfertige Rathaus-Chef bot dem närrischen Aufgebot aber ordentlich Paroli