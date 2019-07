Hochsal (cha) Liebhaber der Blasmusik kommen beim traditionellen Blumenfest vom Musikverein Hochsal voll auf ihre Kosten. Vom 29. Juni bis zum 1. Juli ist es wieder so weit, dann wird unter freiem Himmel auf dem Festplatz beim Probelokal mit viel Musik, Unterhaltung und leckeren Sachen aus der Küche vom Musikverein gefeiert.

Der Musikverein Hochsal präsentiert neben Blasmusik für jeden Geschmack, einem zünftigen Angebot an Essen und Getränken und der großen Blumenverlosung am Sonntag, bereits am Samstag eine „Summernight-Party“ und am Festmontag einem vergnüglichen Kindernachmittag mit anschließendem Handwerkerhock. DJ Samson startet am Samstag ab 20 Uhr mit der allseits beliebten „Summernight-Party“ das Festwochenende. Im behaglichen Ambiente auf dem Festplatzgelände darf getanzt und gefeiert werden. Eine Bier- und Cocktailbar verwöhnt die Gäste mit Getränken und der Musikverein hält Kulinarisches bereit. Der Festsonntag startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert mit der Trachtenkapelle Dachsberg. Zum Mittagessen bietet der Musikverein Hochsal wieder ein feines Menü für die Festgäste an. Vielerlei Getränke stehen ebenfalls für die durstigen Gäste bereit und die Kaffeestube hat ebenso geöffnet.

Ganz neu auf dem Programm am frühen Sonntagnachmittag wird sich in diesem Jahr auch eine Gruppe junger Tänzer von der Laufenburger „Young Stage Academy“ mit einem Jazztanz präsentieren. Ein weiterer Höhepunkt ist die Blumenverlosung, die dem Fest schon vor vielen Jahren den Namen verliehen hat. Die Besucher dürfen sich auf rund 200 Gewinne, vornehmlich Blumen und etliche weitere schöne Preise, freuen. Der Sonntagnachmittag gehört traditionell der Blasmusik. Auf der Bühne nehmen für ihre Konzerte der Musikverein Rotzel, das Jugendblasorchester Laufenburg, das Tambourencorps aus Laufenburg/Schweiz, der Musikverein Binzgen und der Musikverein Oberwihl Platz.

Der Festmontag beginnt mit einem vergnüglichen Kindernachmittag ab 15 Uhr. Die Hochsaler Jungen Landfrauen haben sich für die jungen Gäste viele lustige Spiele und Aktivitäten ausgedacht. Zum Handwerkerhock ab 17 Uhr werden die Besucher gerne im feschen Dirndl oder in zünftigen Lederhosen erwartet. Ab 19 Uhr spielen die „Blechmeisen“ zur Unterhaltung auf und sorgen für großartige Stimmung. Sie bieten Blasmusik querbeet und für jeden Geschmack. Auch die Küche vom Musikverein hat wieder geöffnet.