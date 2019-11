Bei der diesjährigen Bezirksversammlung des Blasmusikverbands Hochrhein Bezirk II, die am Montag beim Musikverein Hochsal stattfand, wurde die Nachfolge von Bezirksvorsitzenden Gerbert Schmidt, der seit 19 Jahren dieses Amt ausübt, gelöst. Den Vorsitz übernimmt 2020 die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen.

18 Mitglieder aus den zwölf Vereinen

Die anwesenden 18 Mitglieder aus den zwölf Vereinen, entschieden sich nach längerer Diskussion für ein rollierendes Verfahren, bei dem jedes Jahr der Verein den Bezirksvorsitzenden stellt, der die Hauptversammlung ausrichtet. Als Vertreter fungiert ein Mitglied des Vereins, der den Vorsitz im darauffolgenden Jahr ausübt. 2020 hilft Gerbert Schmidt, der jetzige Vorsitzende, der Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen noch aus, die den Vorsitz inne hat und durch die Trachtenkapelle Niederwihl vertreten wird. Ab 2021 gibt es dann immer einen Bezirksvorsitzenden und einen Stellvertreter.

Workshops auf Vereinsebene

Die Stelle des Bezirksdirigenten konnte nicht besetzt werden. Dies wird an der nächsten Hauptversammlung in Angriff genommen werden, erklärte Gerbert Schmidt, der froh war, dass wider Erwarten, seine Nachfolge gelöst wurde. Zuvor hatten er und die stellvertretende Verbandsjugendleiterin, Doris Baumann, ihre Jahresberichte vorgelegt. Schmidt stellte fest, dass Workshops auf Vereinsebene wenig Anklang finden. Es wäre sinnvoller die Arbeit auf Bezirksebene in der Akademie in Staufen zu nutzen.

Blick in die Schweiz

Außerdem könne man sich an den Musikvereinen der Schweiz noch einiges abschauen. Er stellte außerdem fest, dass weder das Buchhaltungs- noch das Instrumentenverwaltungs-Programm des Blasmusikverbandes von den Vereinsmitgliedern genutzt wird. Eine intensive Schulung, an der sich mindestens fünf Vereine beteiligen sollten, wäre sinnvoll. Doris Baumann stellte das Jahresprogramm des Verbandes vor, das 15 Termine umfasst, wobei sie besonders zum Verbandsmusikfest, vom 26. bis 29. Juni 2020 in Öflingen und Wehr, einlud. Sie empfahl den kleineren Musikvereinen, Spielgemeinschaften zu bilden.

Kurse in Steinbad

In Steinabad finden weiterhin jedes Jahr vier Kurse für Jugendliche statt, bei denen für beinahe jedes Instrument das Leistungsabzeichen in Bronze und Silber erlangt werden kann. Obwohl die Teilnehmerzahlen gegenüber früher, rückläufig sind, haben sie sich in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr bei 50 Teilnehmern eingependelt. Zum Schluss gaben die Vereine ihre Konzerttermine bekannt. Neben dem Jahreskonzert findet meist noch ein Konzert zu einem regionalen Ereignis statt. So findet zum Beispiel in Hochsal am 28. März das Jahreskonzert und am 27. bis 29. Juni das Blumenfest statt.

Die Abteilung

Der Arbeitsbezirk II ist eine Abteilung des Blasmusikverbandes Hochrhein, der 5500 aktive Musiker umfasst. Er ist in acht Abteilungen unterteilt. Die Abteilung II umfasst 12 Musikvereine: Albbruck, Görwihl, Oberwihl, Birndorf, Dogern, Luttingen, Unteralpfen, Hochsal, Niederwihl, Strittmatt, Hartschwand-Rotzingen und Buch.