Das Clubheim Binzgen hat am vergangenen Freitag mehr als gebebt, denn zum ersten Mal war beim beliebten Wiiberklatsch der Enzebächle Füchs eine Guggenmusik mit am Start. Die Mühlebach-Hüüler aus Luttingen gaben sich die Ehre und brachten die gutgelaunten Mädels zum johlen. Begeisterung über den Guggensound machte sich breit und sogleich standen so einige Wiiber auf den Stühlen. Ein voller Erfolg war der Abend für die Binzger Füchse, den auch in diesem Jahr kamen wieder viele Ladys von überall her mit ihren tollen Roben, ausgefallenen Kostümen, beeindruckenden Hüten und natürlich mit bunten Boas.