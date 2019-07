von Marc Fischer

Im Schweizer Laufenburg wird seit Anfang des Jahrs die Kantonsstraße im Innerortsbereich saniert. Durch die Bauarbeiten wird der Verkehr nur einspurig durch die Baustelle geführt, eine Ampel oder der Verkehrsdienst regeln den Verkehr.

Die Folge: Es kommt, gerade in den Stoßzeiten, oft zu langen Staus. Dies wiederum bereitet den Gewerbetreibenden im Baustellenbereich große Sorgen. Sie befürchten hohe Umsatzeinbußen. Hochgerechnet auf die Bauzeit – die Verantwortlichen rechnen mit einer Dauer bis Februar 2021 – sprechen sie von Ausfällen in Millionenhöhe.

Im Mai haben die Gewerbler deshalb einen Appell an Gemeinde und Kanton gerichtet und gefordert, dass die Bauzeit verkürzt werden müsse. Viel sei allerdings seither nicht passiert, sagt Roman Maier, Geschäftsführer der Bäckerei Maier und Initiator des Gewerbler-Treffens im Mai. „Wir haben weiterhin Einnahmenausfälle. Eine Baustelle ist immer ein Hemmnis“, so Maier. Der Stadtrat Laufenburg habe die kantonale Abteilung Tiefbau ersucht, einen Zweischichtbetrieb auf der Baustelle zu prüfen, sagt Projektleiter Daniel Mathys.

Drei Maßnahmen sollen Situation entschärfen

Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer. Kanton und Stadt hätten drei Maßnahmen beschlossen, so Mathys. „Durch eine Optimierung des Bauablaufs zwischen Schulhaus und Schwertlisturm kann der Verkehr in diesem Abschnitt für einige Wochen zweispurig geführt werden.“

Weiter werden durch eine Aufstockung des Baustellenpersonals die Bauarbeiten für die Ampelanlage an der Kaisterstraße zeitgleich mit den Bauarbeiten an der Baslerstraße ausgeführt. „Dadurch kann die Gesamtbauzeit um zirka sechs Wochen verkürzt werden“, so Mathys.

Und: Ab Mitte August soll der Verkehr aus Sisseln zwischen 15 und 19 Uhr beim Abzweiger Kraftwerk durch eine manuell bediente Ampel gesteuert werden.