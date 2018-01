Bad Säckingen Besonderer Abend für Waldgeister Rhina

Launige Reden und Ehrungen von sechs Gründungsmitgliedern im Mittelpunkt des Galaabends zum 20-jährigen Bestehen der Waldgeister Rhina

Laufenburg (mdc) Zum großen Galaabend luden am vergangenen Freitag die Waldgeister Rhina 98 anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens ins Pfarrheim Heilig Geist ein. Ein besonderer Moment, mit einem unterhaltsamen Rückblick auf 20 Jahre Waldgeister und der Erhung von Gründungsmitgliedern.

Geladen waren neben Vertretern befreundeter Fasnachtsvereine auch Schirmherr Bürgermeister Ulrich Krieger, sein Schweizer Kollege Stadtammann Herbert Weiss, Pfarrer Klaus Fietz, der an diesem Tag Geburtstag hatt und Gemeinderäte. "Es freut mich sehr, dass alle Gründungsmitglieder wieder gemeinsam an einem Waldgeister-Anlass teilnehmen. Das hat es seit 18 Jahren nicht mehr gegeben", so Ehrenobergeist und Orgaleiter "Zeitgeist 2018" Sascha Komposch, der mit Obergeist Theresa Schlachter durch den Abend führte.

Höhepunkt des Abends waren Ehrungen für sechs der Gründungsmitglieder. Obergeist Theresa Schlachter zeichnete Sascha Komposch, Kerstin Jäger, Rudi Bazan, Jürgen Wörner, Tobi Werner und Nicky Jäger aus: "Sascha, von dir kam die Idee zum Jubiläum und Kerstin, du warst schon in so vielen Vorstandspositionen engagiert. Rudi, du bist unser Partygeist und Jürgen, du unsere treue Seele, obwohl du, soweit weg wohnst. Tobi, du bist immer sehr engagiert und Nicky, du warst bis 2003 aktiv bei uns und wir mussten dich leider wegen deiner musikalischen Leidenschaft an die Rolis abgeben."

Kerstin Jäger und Rudi Bazan wurde zusätzlich zum Ehrengeist ernannt. Ein großes Lob ging auch an den Gnipsgeist, Loui Jäger, dem Sascha Komposch ehrte: " Auch du bist seit der ersten Stunde im Hintergrund mit dabei und begleitest uns seit Jahren als Fotograf. Die Ausstellung "Zeitreise" hast du im Alleingang organisiert und zusammengestellt, dafür danken wir dir sehr." Die Bewirtung übernahmen die Narronen Laufenburg, von den befreundeten Vereinen wurden Jubiläumsgeschenke und die besten Wünsche überreicht. Zum Abschluss gab es eine Zaubershow mit Hobbyzauberer Klaus Schacht, welche die Gäste mit lange Applaus belohnten. "Ein perfekter Abschluss des Abends", freute sich Sascha Komposch.