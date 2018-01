Laufenburg Bereit für "Jugend musiziert": Schüler der Jugendmusikschule präsentieren ihre einstudierten Stücke bei Konzert im Laufenburger Schlössle

Einige Schüler der Jugendmusikschule bereiten sich auf den Wettbewerb Jugend musiziert vor und präsentieren ihre eingeübten Stücke bei Konzert im Laufenburger Schlössle.

Laufenburg (elle) "Unsere Schülerinnen und Schüler sollen für den Wettbewerb 'Jugend musiziert' ein Stück tiefer in die Musik eintauchen und mithilfe eines kompetiven Reizes lernen, ihre Musik darzubringen", erläutert Manuel Wagner, Leiter der Jugendmusikschule (JMS) Bad Säckingen. Einige von ihnen erhielten daher die Möglichkeit, sich bei zwei Schülerkonzerten, von denen eines im Laufenburger Schlössle stattfand, einem interessierten Publikum zu stellen und ihre vorbereiteten Stücke zu präsentieren. Dazu gehöre eine Menge Mut, welchen Manuel Wagner zu Beginn positiv hervorhob. Er bedankte sich zudem bei seinem Stellvertreter Christian Mirbach und allen Lehrern, die den Abend und die Musikschüler für das Anstehende bestmöglichst vorbereitet haben.

Die vortragenden Jungmusiker befanden sich auf unterschiedlichen Leistungsniveaus, da manche von ihnen erst seit zwei Jahren in musikalischer Ausbildung sind und die etwas Älteren sich bereits einer musikalischen Berufsausbildung annähern. Die Alterspanne der Kinder und Jugendlichen an diesem Abend lag daher zwischen zehn und 16 Jahren. Die inszenierten Werke bewegten sich in unterschiedlichen Gattungen und reichten von fetzigem Jazz zu ruhiger Klassik. Den Beginn durfte Maximilian Rüttnauer an der Trompete machen, der drei kürzere Stücke zum Besten gab und von Christian Mirbach am Klavier begleitet wurde. Er wurde gefolgt von Lorenz Eßberger an der Posaune und Clara Kütemeier am Klavier, die sich ebenfalls für ihre Begleitung bewerten lassen wird. Mit Clemes Aust am Waldhorn stieg die Alters- und Leistungsstufe dann bereits an. Er wurde von Musiklehrerin Greta Knoll am Klavier begleitet.

Simon Eckert an der Trompete, der von Jonas Ebner am Klavier begleitet wurde und Bastian Berlinghof am Waldhorn, der ebenfalls von Greta Knoll begleitet wurde, durften im Anschluss größere Werke vortragen und damit einen längeren Part an diesem Abend einnehmen. Bei allen vortragenden Musikern wurde deutlich, dass sie Spaß an der Musik haben, toll vorbereitet und bereit für ihr großes Projekt "Jugend musiziert" sind.