Beim türkischen Supermarkt an der Hauptstraße Laufenburg wechselt der Betreiber. Derzeit ist das im Mai 2018 eröffnete Geschäft geschlossen. Neuer Pächter ist Hakan Kargavus aus St. Louis/Frankreich. Er teilte auf Anfrage mit, dass er voraussichtlich am Freitag, 31. Januar, seinen Markt „Dedooet“ öffnen werde.

Der Markt werde Lebensmittel, frisches Obst und Gemüse und vor allem frisches Fleisch – kein Schweinefleisch – im Sortiment führen, außerdem Haushaltswaren und kleine Haushaltmaschinen. In etwa 4 bis 6 Monaten will Kargavus im Obergeschoss des ehemaligen Kaufhauses May ein Café-Restaurant eröffnen. Eigenen Angaben zufolge führt Kargavus bereits einen Supermarkt in St. Louis sowie eine Fleischfabrik in Hirtzbach, beides im Elsass.