Laufenburg Beim Trauercafé Regenbogen hat auch der Tod seinen Platz im Leben

Beim Trauercafé Regenbogen in Laufenburg gibz es für Betroffene ein offenes Angebot zum Austausch und Gespräch.

Das Thema Tod ist in unserer Gesellschaft weitgehend ein Tabu. Trauernde Menschen wissen oftmals nicht, wie sie mit ihrer Trauer im privaten Umfeld und in der Öffentlichkeit umgehen sollen. Betroffene fühlen sich häufig alleingelassen, unverstanden und isoliert. Das Trauercafé Regenbogen in Laufenburg bietet Trauernden einen geschützten Raum an, in dem die Trauer ihren Platz haben darf.

„Wir können die Trauer um einen verstorbenen Menschen nicht wegnehmen, aber wir können sie mit den Betroffenen teilen, ihnen Mut machen und einen Weg zurück ins Leben zeigen“, fasst Wathek Matti das Engagement des Teams vom Trauercafé Regenbogen zusammen. Brigitte (Dorle) Hübner aus Laufenburg und Rita Tröndle aus Birkingen begleiten mit Wathek Matti Trauernde in dieser Einrichtung, die für alle Konfessionen offensteht.

Wathek Matti kommt aus dem Irak, wo es viel Trauer gibt, aber wo auch mit der Trauer anders umgegangen wird als hierzulande, berichtet er. Oftmals fielen in unserer Gesellschaft Rituale und Bräuche rund um das Sterben weg. Nach der Kirche und dem Leichenschmaus sei, jedenfalls für die meisten, alles vorbei, aber eben nicht für den nahen Angehörigen, der oftmals alleine mit seiner Trauer zurückbleibt. Betroffene fühlten sich vielfach unverstanden, alleingelassen und isoliert. Genau hier könne das Trauercafé wertvolle Impulse geben.

„Trauer braucht Zeit“, weiß Rita Tröndle. Deshalb sei es wichtig, jedem seine Zeit zum Trauern zu geben. Jeder bestimmt das Tempo selbst, wann das Alltägliche wieder mehr Platz im Leben bekommt. In der Gruppe können die Trauernden unter Menschen, die wissen, worum es geht, über ihre ganz persönlichen und unterschiedlichen Sorgen und Gefühle sprechen und erfahren: „Ich bin nicht allein mit meinem Leid.“ Von den Erfahrungen des Anderen profitiert jeder in der Gruppe. Es sei ein Geben und ein Nehmen und im besten Fall könnten die Betroffenen lernen, mit ihrem Schmerz umzugehen, betont Matti. Mit ihrem Hintergrundwissen können die Drei einiges dazu beitragen, mit der Trauer zu leben. Zudem verfügen sie über ein Netzwerk mit Kontakten, wenn ihre Hilfe nicht mehr ausreichen sollte.

„Das Trauercafé ist kein Ort für Kaffeekränzchen, wie aus dem Namen hervorgehen könnte, vielmehr ist es ein Gesprächskreis“, betont Brigitte Hübner. Nach einer kurzen Plauderrunde werden an den Café-Tagen die Anliegen der Anwesenden in die Gruppe getragen und besprochen. Dennoch wird niemand zum Sprechen gezwungen. Es darf ebenso geweint wie gelacht werden. Der Besuch des Trauercafés kann ein Versuch sein, sich auf seine Trauer einzulassen und die Einsamkeit zu verlassen. Wichtig ist, dass über das, was in dem geschützten Raum gesprochen wird, nichts nach außen getragen wird, es besteht Schweigepflicht.

Brigitte Hübner und Rita Tröndle haben einen qualifizierten Kurs zur Trauerbegleitung absolviert. Wathek Matti hat im Zuge seiner Ausbildung zum Diakon das Thema Trauerbegleitung aufgegriffen. Damit das Team die Erfahrungen in der Gruppe selber verarbeiten kann, besteht die Möglichkeit der Supervision, die ganz nach Bedarf angenommen wird.

Das Angebot

Das Trauercafé Regenbogen in Laufenburg ist ein offenes Angebot für alle Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben. Geöffnet ist der Treff jeweils am letzten Montag im Monat von 15 bis 17 Uhr im katholischen Pfarrheim Heilig Geist, Laufenburg, Codmanstraße 12. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos und steht Menschen aus der ganzen Region von allen Konfessionen offen. Das Team mit Brigitte (Dorle) Hübner, Rita Tröndle und Wathek Matti gehört zum Trauer-Lebens-Netzwerk Hochrhein. Das nächste Trauercafé findet am 26. Februar statt.

Mehr Infos im Internet: www.trauernetzwerk-hochrhein.de