von Gabriele Rasenberger

Sowohl der Jugend-, als auch der Kinderchor Binzgen gaben am Wochenende im Pfarrheim Heilig Geist Konzerte unter Leitung von Kathrin Günther. Am Samstag war der Jugendchor mit ungefähr 35 Mitgliedern im Alter von zehn bis 17 Jahren an der Reihe. Sie sangen und spielten das Musical „Herzschlag“ von Adonia, wofür sie ungefähr ein Jahr geprobt hatten.

Der Jugendchor befasste sich beim Musical „Herzschlag“ mit Themen aus der Bibel. | Bild: Gabriele Rasenberger

Eine biblische Geschichte wurde in die heutige Zeit übersetzt: Nämlich die von Jesus, der mit den Geschwistern Martha, Maria und Lazarus befreundet ist. Lazarus stirbt, Jesus erweckt ihn später zum Leben. Es kommt auch noch die Kreuzigung und Auferstehung Jesu zur Sprache. Da die Autorin die Uraufführung unter Leitung von Markus Heusser gesehen hatte, der dieses Musical geschrieben hat, konnte sie es dementsprechend beurteilen. Es ist auf alle Fälle konkurrenzfähig, auch wenn die Musik vor allem vom Band kam. Gesungen wurde jedoch live, manchmal auch mal a capella. Zusätzlich waren einige Kanons dabei. Die Jugendlichen stehen Adonia in nichts nach, könnten dort gut mitsingen – sehr gut in die heutige Zeit übersetzt. Jesus – der hier Immanuel heißt – ist ein Superstar, hat in den Netzwerken ein eigenes Profil und viele folgen ihm dort.

Die Reise zur Vernunft

Am Sonntagnachmittag war der Kinderchor mit ungefähr 40 Jungen und Mädchen im Alter zwischen sieben und elf Jahren mit dem Musical „Tabaluga„ zu hören. Dafür hatten die Kinder ungefähr neun Monate geprobt. Dieses Musical wurde von Rolf Zuckowski, Peter Maffay und anderen geschrieben. Der Nebentitel heißt „Die Reise zur Vernunft.

Der Drache Tagaluga wird von seinem Vater weggeschickt, um erwachsen zu werden und die Vernunft zu finden. Dabei hat er verschiedenen Begegnungen, wie mit dem Mond, mit Ameisen, einem Riesen, einem Baum, einem Salamander und schließlich mit einer sehr alten Schildkröte. Alle geben andere Ratschläge. Es endet wohl mit dem bekanntesten Lied, welches auch Peter Maffay gesungen hat: „Ich wollte nie erwachsen sein“. Auch dieses Musical hatte eine wunderbare Botschaft. Hier wurde instrumental durch Kurt Kaiser am Schlagzeug und Simone Küpfer am E-Piano begleitet. Die Kostüme stammen aus dem Fundus, den Rest machte Ursula Böhler. Bei beiden Musicals verlangten die Besucher Zugaben. Die Kinder und Jugendlichen machten ihre Aufgabe sehr gut.

Kinder meistern Herausforderungen

Es wurden Akzente gesetzt, mal laut, mal leise gesungen. Bei beiden Musicals hat man sich zum Teil an das Original gehalten, aber auch Freiheiten gelassen: Die Kinder haben Tänze dafür (von denen es auch im Original welche gibt) selbst eingeübt und eigene Choreographien entwickelt. Gerade für die Kleineren eine ziemliche Herausforderung, die sie bestens meisterten – sie sangen sehr selbstsicher.