Die Laufenburger Codmanstraße wird voraussichtlich bis November wegen Arbeiten für den Autoverkehr gesperrt bleiben. Es werden der Belag ausgewechselt und neue Versorgungsleitungen eingebaut. Das katholische Pfarrheim Heilig Geist wird an die öffentliche Nahwärmeversorgung Rappenstein angeschlossen. Weil das Pfarrheim wegen dieser Arbeiten nur eingeschränkt erreichbar ist, hat die Kirchengemeinde mehrere Veranstaltungen verlegt oder sogar abgesagt.

Wie Peter Meister für den Pfarrgemeinderat erklärte, seien das Pfarramt und das Pfarrheim derzeit nur zu Fuß erreichbar. Weil eine Anlieferung nicht möglich sei, sei das Pfarrheim nur eingeschränkt nutzbar. Mehrere größere Veranstaltungen müssten ausfallen, so zum Beispiel die traditionellen Theaterabende im Oktober. Auch das Pfarrfamilienfest werde nicht möglich sein. Fraglich sei auch, ob der Adventszauber abgehalten werden könne. Der donnerstägliche Mittagstisch für Senioren wurde in die Pfarrscheuer Luttingen verlegt. Das Pfarreileben werde durch die Arbeiten erheblich beeinträchtigt, erklärte Meister. „Zudem verursacht die Straßensperrung schmerzhafte Einnahmenausfälle, weil das Pfarrheim nicht genutzt werden kann.“

Die Codman-Straße ist seit Mittwoch vergangener Woche gesperrt. Inzwischen wurde auf einem Teil der Straße die alte Deckschicht entfernt. Wie der Laufenburger Bauamtsleiter Roland Indlekofer erklärte, werden nicht nur eine neue Trag- und Deckschicht sondern auch neue Strom- und Wasserleitungen eingebaut. „Die Arbeitsvergabe erfolgte unter der Maßgabe, dass sie bis Ende es Jahres abgeschlossen sein sollten“, so Indlekofer. Weil die neue Asphaltdecke bis spätestens Ende November aufgetragen worden sein müsse, müssten bis auf kleinere Reste auch alle anderen Arbeiten bis zu diesem Zeitpunkt erledigt sein.

Darunter fällt auch der Anschluss des Pfarrheims an die Nahwärmeversorgung Rappenstein. Wie Bürgermeister Ulrich Krieger am Freitag auf Anfrage erklärte, habe der Stiftungsrat der Pfarrei Heilig Geist jetzt beschlossen, dass wie die kommunalen Einrichtungen Hans-Thoma-Schule, Kindergarten Rappenstein und Kinderkrippe Löwenburg auch das Pfarrheim von der Rappensteinhalle aus mit Nahwärme versorgt werden soll. Nicht in den Verbund aufgenommen werde allerdings das benachbarte Pfarrhaus. Diese Liegenschaft gehöre dem Land, dessen Verwaltung sich gegen einen Anschluss entschieden habe.