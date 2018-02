Laufenburg Baum stürzt auf Allmendstraße

Die Feuerwehr Laufenburg macht beim Einsatz am Samstagmorgen die innerörtliche Straßenverbindung wieder frei.

Samstagmorgen um 6 Uhr gab nicht der Wecker, sondern der Funkmeldeempfänger mehreren Laufenburger Feuerwehrangerhörigen Alarm. Ein umgestürzter Baum versperrte die Allmendstraße. Mit Gruppenführer Luigi Serravalle und weiteren acht Mann rückte das Löschgruppenfahrzeug aus. Motorsägenführer Harald Schlegel sägte nach dem Entasten den Stamm bei gut 10 Metern ab. Mit vereinten Kräften wurde der Stamm an den Straßenrand gezogen, ehe Lorenz Gerteis und Fabio Fornarotti für eine saubere Fahrbahn sorgten. Während der Arbeiten wurde die Allmendstraße mit Einsatzleitwagen und Mannschaftstransportwagen an der Allmend-Kreuzung und am Bahnübergang Grunholzer Straße voll gesperrt.