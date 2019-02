von sk

Unbekannte Täter brachen eine massive Stahltüre auf und gelangten so in das Gebäude in der Feldgrabenstraße. Aus einem Tresor stahlen sie das Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der verursachte Schaden am Gebäude liegt bei rund 1000 Euro. Die Tatzeit kann auf Montag zwischen Mitternacht und 0.45 Uhr eingeschränkt werden. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Laufenburg unter Telefon 07763 9288-0.